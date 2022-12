Sergio Rivero, Guille Barea, Víctor Estévez... ¿Qué ha sido de los concursantes de OT4?

La gran familia de la cuarta edición de Operación Triunfo, que tuvo lugar en 2005, está de luto tras el fallecimiento de una de las profesoras que impartió clases de canto en su popular academia, la barcelonesa Laura Jordán, que dio lecciones a artistas que terminarían llegando a la cima de la esfera musical de nuestro país como Edurne o Soraya Arnelas. Pero ni la jueza de Got Talent ni la valenciana que terminaría por representar a España en Eurovisión 2009 con La Noche Es Para Mí (Edurne también viajó al festival europeo con Amanecer en 2015) fueron las únicas protagonistas de aquella entrega, la primera que televisó Telecinco de la mano del presentador Jesús Vázquez - las tres ediciones anteriores se pudieron ver a través de TVE-. Repasamos la lista de concursantes del programa y cómo han evolucionado sus carreras desde entonces hasta el día de hoy.

VER GALERÍA

OT 4

Sergio Rivero, que hoy tiene 36 años, fue el ganador de ese año, por delante de Soraya, segunda finalista, y de Víctor Estévez, que quedó en tercer lugar. El artista, natural de Las Palmas de Gran Canaria, no paró su carrera como cantante y compositor desde que se coronó vencedor del famoso concurso, formato al que se presentó sin pretensiones y que le abrió muchas puertas. Allí entabló gran amistad con Edurne, que hoy en día sigue alabando sus éxitos profesionales a través de sus diferentes canales, como el lanzamiento de su cuarto disco Quantum, un trabajo que vio la luz tras varios cambios en su vida y en sus melodías: se mudó a Madrid en 2015, cambió de imagen, empezó a componer en inglés y llegó a escribir temas para el penúltimo disco de Rosa López.

VER GALERÍA

Sergio Rivero

La quedada de amigas de Chenoa, Natalia y Gisela haciendo piña tras la última polémica con Rosa López

Por su parte, Víctor Estévez, de 39 años, conocido ahora como Víctor Polo, el rockero de la edición que empezó una prometedora carrera musical y llegó a vender 40.000 copias con Rock Swing aquel glorioso año, tras involucrarse en varios proyectos musicales sin demasiada notoriedad, se convirtió en integrante de un grupo espiritual en el que ofrece cursos de autoayuda y que también compone canciones.

Continuar leyendo la historia

VER GALERÍA

Víctor Estévez

A sus 37 años, Idaira Fernández sigue vinculada al mundo musical, pero de un modo discreto y muy poco mediático, aunque es muy activa en sus redes sociales, donde cuenta con unos 5.000 seguidores con los que comparte su estilo de vida sostenible, vegano y comprometido con el planeta. También hace covers de populares artistas y su último single, Ritual, data de 2020, un proyecto del que dice sentirse muy orgullosa.

VER GALERÍA

Idaira

En esta misma línea se encuentra la sevillana Trizia Alonso, de 39 años, que comparte versiones de temas de otros artistas con sus 800 seguidores y está enfocada a las clases personalizadas de técnica vocal y el alicantino Héctor Rojo, de 46 años, que emprendió un humilde proyecto musical con un pianista y director coral llamado Héctor Plácido, que no tuvo mucho alcance, y orientó su profesión al área de Recursos Humanos de la Administración Pública.

¡Sorpresa! De Gea visita a Edurne en el backstage de su programa

VER GALERÍA

Trizia

Fran Dieli, que enamoró a las seguidoras del talent con sus preciosos ojos azules, sigue dedicado a la música. Trabajó en producciones musicales como Jesucristo Superstar y Cyrano de Beryerac, además de formar el grupo Andaloser junto con el belga Koen Anthierens (les acompañaban además Richie Palacín a la guitarra, Carlos Marugan al bajo, Jaime Vaquero a la batería y Alberto Torres Ramos, al teclado). El estilo del conjunto es una mezcla de pop, rock y soul con canciones interpretadas en inglés. El granadino tiene dos discos de estudio en el mercado y en 2021 lanzó un single en solitario titulado Mar en calma. Fue candidato a representar a España en Eurovisión 2010 y concursó en la sexta edición de Tu cara me suena en 2017.

VER GALERÍA

Fran Dieli

Lidia Reyes y Guillermo Martín encontraron en el programa su pasión por la música y también el amor. Se conocieron durante el talent y se casaron en junio de 2016 en Cordóba, ciudad natal de la novia. En 2019 dieron la bienvenida a su primer hijo. La pareja formó un dúo llamado Café y Olé que en 2021 lanzó el disco Canciones para sobrevivir al amor en verano. El músico además formó parte de otros concursos como ¡Mira quién Baila!, en 2006, Al pie de la letra, en 2007, Tu cara me suena, en 2010, y Supervivientes, el mismo año donde conoció al torero Óscar Higares. Forjaron una estrecha amistad y el diestro incluso estuvo en su boda. Entre los proyectos de Guillermo están también shows en directo en diversas salas, acompañado por de The Swinger Band en algunos de ellos. Lidia, exitosa bailarina de flamenco, formó parte del espectáculo ¡Y olé!, coreografiado por José Montalvo y con el que recorrieron recintos como el Théâtre National Chaillot.

VER GALERÍA

Guillermo Martín y Lidia Reyes

Guillermo Martín y Lidia Reyes, de OT, han sido papás

Sandra Polop no ha dejado de perseguir su sueño y sí, sigue dedicada a la música. Además de cantar en bodas y grabar covers de temas tan míticos como Somebody to love de Queen, la artista, de 34 años, comparte su sabiduría con las futuras estrellas. En su escuela Sandra Polop Musical Coach cuenta con un equipo de profesionales que la acompaña impartiendo disciplinas como coaching vocal y escénico, técnica vocal, guitarra y violín, composición e interpretación. Todo lo que hace falta para brillar en un escenario sin duda. Formó parte además del musical Jesucristo Superstar y de programas de televisión y entretenimiento como Aquellos maravillosos, Al pie de la letra y Uno de los nuestros entre muchos otros.

¿Te acuerdas de Sandra Polop, de OT 2005? Hablamos con ella de sus nuevos proyectos y... ¡su boda!

VER GALERÍA

Sandra Polop

La música no ha abandonado a Guille Barea que sigue subido a un escenario enamorando con su voz. El último disco de este ya padre de dos niños (una niña y un niño) se llama 40 razones e incluye temas como Cai Mío, Tú y yo y Marco, dedicada precisamente a su pequeño. Cantante y compositor de gran talento, es además productor como señala en sus perfiles. En 2018 protagonizó un emotivo momento en Got Talent, donde su compañera Edurne ejerce de juez. “Sinceramente cuando estuvimos juntos hace doce años me encantabas, y me sigues encantando. Me ha hecho tanta ilusión verte…” dijo conmovida la intérprete que le dio un gran abrazo a su compañero.

VER GALERÍA

Guille Barea

Mónica Gallardo siguió en la música tras salir de la academia, aunque las cosas no salieron como esperaba. Participó en dos musicales, Grease y los Beatles, y grabó dos maquetas. Uno de sus temas se incluyó además en un disco de Malú, pero las dificultades que tuvo para abrirse paso en la industria la hicieron desanimarse. En 2016 contaba en una entrevista con El comercio que se presentó a La Voz (aunque no logró pasar el casting) y detallaba lo difícil que le resultó abrirse paso tras OT, hasta el punto de que había abandonado la música para trabajar como administrativa. Sin embargo, con fuerzas y energía renovadas, no quería renunciar a su sueño y, como aseguró, estaba dispuesta a luchar por él.

El emotivo reencuentro de Edurne y Guille Barea, doce años después de coincidir en OT

VER GALERÍA

Mónica Gallardo

El destino quiso que Dani Sanz, conocido ahora artísticamente como D’Sanz, acabara en Finlandia. Logró hacerse un hueco en el panorama musical del país gracias a su participación en concursos como The Voice of Finland, talent tras el que comenzó a trabajar en su carrera en solitario con Milestone en Suecia. Lanzó varios singles e incluso se presentó para ser elegido como representante de Finlandia en Eurovisión 2017 aunque no ganó. Habría sido todo un acontecimiento sin duda.

VER GALERÍA

Dani Sanz

Cantante y compositor, Jesús de Manuel sigue con el micrófono en la mano igual que hace 16 años. Después de OT su simpatía le llevó a ser colaborador de programas como Ana Rosa y A tu lado y en 2006 participó en el exigente reality Supervivientes. Amor de contrabando y Qué quieres de mí son sus dos primeros discos, a los que siguieron Change the world y Vámonos de rumba. En 2022 ha hecho más de 40 conciertos con su espectáculo El tributón, homenaje que hace el puertollanense a los grandes temas del reguetón, un montaje que lleva recorriendo diversas ciudades españolas desde 2017. En el repertorio, además de sus temas más conocidos como Amor de contrabando, Qué quieres de mí, La casita o Vámonos de rumba, hace covers de canciones de artistas como Maluma, Shakira o Isabel Pantoja.

VER GALERÍA

Jesús de Manuel

Janina Foranda, natural de Alemania, fue tristemente la primera expulsada de la edición. Después de participar en OT cambió su nombre artístico al de Jia Miles y no ha dejado de lanzar singles, incluso en uno de 2021, Ay mama, comparte voz con su compañero Jesús de Manuel. Una de las canciones de la hispanoalemana afincada en Maspalomas, Prueba prueba, aparece en la película Donde caben dos.

VER GALERÍA

Jia Miles

Siete discos en el mercado, otras tantas giras con las que ha recorrido España de punta a punta, una participación en el festival de Eurovisión, apariciones como actriz en La que se avecina, Ana y los siete, Hospital Central y Servir y proteger, entre otros, ganadora de Tu cara me suena, jurado en Got Talent y ganadora de diversos premios musicales. La carrera de Edurne suma y sigue desde que participó en OT. Es sin duda una de las intérpretes que más relevancia ha tenido desde el talent y no ha dejado de cosechar éxitos desde entonces, un triunfo que se ha traducido de igual manera en su vida personal pues mantiene una estable relación con el futbolista David de Gea, con quien en marzo de 2021 fue madre de su primera hija Yanay.

Todos los concursantes de OT4, la edición que encumbró a Edurne y Soraya y ahora despide a Laura Jordan

VER GALERÍA

Edurne

Soraya también compagina la música con la maternidad. La segunda clasificada en OT 4 tampoco ha soltado el micrófono desde que salió de la academia. Su mezcla de música y baile ha grabado siete discos y llenado miles de recintos. Entre los programas de televisión en los que ha participado están Mira quien baile, El club de Flo, La batalla de los coros, Canta si puedes, ¡A bailar! Y ¡Vaya fauna!, entre otros. En 2018 participó en la cinta La bola dorada, un papel que llegaba después de cameos en series como 7 vidas o Manolo y Benito corporeision. Aunque tiene muchos galardones, su mejor premio es su familia, su pareja Miguel Ángel Herrar, con quien está desde 2012 y que es el padre de sus dos hijas, Manuela de Gracia, de cinco años, y Olivia, de un año.

VER GALERÍA