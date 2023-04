Sergio Berni desafió a Alberto Fernández para las PASO: “Tengo la necesidad de ir a una interna contra el Presidente”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni - Créditos: @Matías Adhemar

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo este martes que le gustaría ser precandidato a presidente en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y enfrentar a Alberto Fernández. “Tengo la necesidad de ir a una interna contra el Presidente”, reconoció en una entrevista radial. Además, cuestionó el liderazgo del jefe de Estado y opinó que no fue un gobierno peronista. “No fue un presidente peronista, dijo que era socialdemócrata”, planteó.

A raíz de la exposición que tuvo en las últimas semanas tras la muerte del colectivero Daniel Barrientos y luego de acusar que se trató de un hecho fogoneado por el Pro, el ministro de Axel Kicillof aseguró que la única manera de mejorar el sistema de seguridad nacional es siendo presidente. Para ello adelantó que se estaría “replanteando” presentar su candidatura de cara a las PASO.

Aníbal Fernández y Sergio Berni mantuvieron una reunión el martes - Créditos: @Prensa

Consultado en AM 750 sobre si cabría la posibilidad de ir a una interna con Alberto Fernández, Berni contestó que lo quiere arriba del ring. “ Tengo la necesidad de ir a una interna con el Presidente. No es una cuestión de gusto. Tengo una mirada diametralmente opuesta a lo que fue este gobierno y tengo la capacidad moral para decirlo porque fui crítico desde el primer día”, indicó.

“En estos momentos que se discute si se tiene que bajar o no Alberto, yo no quiero que se baje, lo quiero arriba del ring y ganarle la interna. No tengo ninguna duda”, aseguró el funcionario provincial y siguió: “Si el Presidente está convencido que quiere ir a una interna y que por eso está solo, que sepa que acá hay un argentino, peronista con principios, que lo va a enfrentar”.

En ese sentido, y en el marco de un aparente reencuentro con los funionarios nacionales, tras su reunión con Anibal Fernández, Berni criticó la gestión del Presidente, opinó que carece de liderazgo y aseguró que no representó los valores del Partido Justicialista. “Siento la necesidad de discutir con este Presidente lo que es un gobierno peronista”.

Polémicas detenciones

Por otro lado, aclaró la polémica por los videos que se conocieron de las bruscas detenciones a los colectiveros implicados en el piquete y ataque al funcionario de la semana pasada. “Las órdenes de allanamiento no dicen ‘vaya a detener, pero tenga cuidado porque es buena persona...’. Dicen ‘vaya a tal lugar, deténgalo y tráigalo’. Esto funciona así. Me parece que no podemos tapar con un árbol el bosque y el problema que existe atrás”, explicó sobre el procedimiento policial.

Sin embargo, no descartó que haya habido algún exceso en el accionar de los efectivos que se presentaron a mitad de la noche a hacer las detenciones. “A ver. Hubo algún exceso policial... Los policías tienen un protocolo para actuar”, indicó Berni. “Ese protocolo lo tienen que cumplir. Algunos dijeron que se les soltó la cadena. Entrar en esa discusión es totalmente estéril”, sugirió.

“La Policía actuó como actúa siempre que tiene diferentes grados de peligrosidad cuando hay un allanamiento. Cuando es complicado, bajo el Grupo Halcón, se le tira la puerta abajo. Acá le tocaron el timbre, trataron de llevarlo rápido porque había un menor”, sentenció.