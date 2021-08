Este podría ser el elenco para la serie de Netflix de Avatar: La Leyenda de Aang

Avatar: la leyenda de Aang: Libro 3 - 100% es uno de los grandes hitos de la animación en este siglo, su historia y sus personajes, sumados a la originalidad del mundo fantástico que crearon Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko , la convirtieron en un clásico y muchos vieron su potencial de ser adaptada a live-action. El cine parecía el medio más adecuado, pero con el director M. Night Shyamalan tuvimos la decepcionante El Último Maestro del Aire - 6%.

Una luz de esperanza surgió para los fans cuando Netflix anunció en 2018 que se realizaría una serie live-action con los creadores de la serie original, quienes se asegurarían de mantener fidelidad a la obra que marcó a toda una generación. Desafortunadamente la felicidad se terminó cuando en 2020 DiMartino y Konietzko anunciaron su retirada del proyecto por diferencias creativas. Desde entonces hemos tenido muy pocas noticias, pero ahora se ha revelado a parte del supuesto elenco, los actores que darán vida a Aang, Katara, Sokka y Zuko.

Al menos algo están haciendo bien en Netflix, y es algo que no podía ser de otra manera en 2021, y es mantenerse fieles a los grupos étnicos que inspiraron las naciones de Avatar: La Leyenda de Aang. Ya con anterioridad se filtró el tipo de actores que se estaban buscando para las diferentes tribus, pero si es cierta la reciente filtración, estos son los actores que encabezarán el elenco:

Gordon Comier daría vida a Aang, el Avatar. El actor es conocido por interpretar a Joe en la serie The Stand - 80% y a un niño en el capítulo “Ninety-Seven” de Perdidos en el Espacio - 79%, de Netflix.

Gordon Comier

Kiawentiio daría vida a Katara, y es conocida por su papel de Ka'kwet en la serie Anne with an E - 100% y por la película Beans (2020), que ella protagoniza. En abril de este año Kiawentiio dio una entrevista a Now Toronto y dijo que su sueño sería interpretar a Katara en la serie de Avatar: La Leyenda de Aang, ¿habrá sido una señal?

Kiawentiio Tarbell

Dallas Liu, quien daría vida a Sokka, es conocido por interpretar a la versión infantil de Bi Han en la serie Mortal Kombat: Legacy (2011-2013), a la versión infantil de Jin Kazama en Tekken (2016), y próximamente lo veremos en un papel no revelado aún en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Dallas Liu

Ian Ousley daría vida a Zuko, y es conocido por sus papeles de Brayden en la serie Sorry for your loss (2019), de Robby Corman en 13 Reasons Why - 40% y de Zeke Breem en Physical - 77%.

Ian Ousley

Como ya se dijo antes, esta no es información oficial de Netflix, pero además de haber sido compartida por la cuenta de Twitter Avatar News, los cuatro actores aparecen en la entrada de la serie en Internet Movie Database (IMDb).

Character ages ages actor agesAang 12 / Gordon Cormier 11Katara 14 / Kiawentiio Tarbell 14Sokka 16 / Ian Ousley 19Zuko 17 / Dallas Liu 20— Avatar News (@AvatarNews_) August 6, 2021

Después de Avatar: La Leyenda de Aang y del fracaso de la película live-action, Nickelodeon produjo una nueva serie ambientada en el mismo universo, Avatar: La Leyenda de Korra, que cautivó a muchos fans de la primera serie, pero también dividió opiniones. En estos momentos se pueden disfrutar de ambas series en Netflix Latinoamérica.

La salida de los creadores de la serie original fue un duro golpe para los fans que tenían altas expectativas en el remake de Netflix, pero quizá algunos quieran darle una oportunidad cuando llegue a la plataforma de streaming. En estos momentos DiMartino y Konietzko trabajan en nuevos proyectos relacionados con la franquicia Avatar, ya no como parte de Nickelodeon, sino en Avatar Studios.

Los rumores más preocupantes sobre la producción de Netflix es que querían seguir los pasos de Game of Thrones - 59% y añadir violencia y sexo a la historia, algo que no es necesario tomando en cuenta la historia que ya conocimos en animación, pero tendremos que esperar al estreno para comprobar si esos rumores tuvieron algo de cierto.

