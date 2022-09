Seguidores de Sadr asaltan de nuevo la Zona Verde de Bagdad

IRAK (AP)

Seguidores del influyente clérigo chií iraquí Muqtada al-Sadr intentaron asaltar la Zona Verde de Bagdad el miércoles, donde se encuentran sedes del gobierno, mientras el Parlamento iraquí celebraba una sesión sobre la renuncia de su presidente.

Periodistas de The Associated Press vieron a los partidarios de Al-Sadr ondeando banderas mientras las fuerzas de seguridad los rodeaban. Los manifestantes lograron traspasar una barrera de seguridad sobre un puente que lleva hacia esa zona fortificada, pero no lograron pasar de ahí.

El bloque de Al-Sadr fue el más votado de las elecciones parlamentarias de octubre de 2021, pero el religioso no ha logrado una mayoría de gobierno. Sus seguidores irrumpieron en el Parlamento a finales de julio para evitar que grupos chiís rivales respaldados por Irán formaran un nuevo gobierno.

Con las consiguientes marchas, enfrentamientos con las fuerzas del orden, contramanifestaciones y un plantón afuera del Parlamento, el proceso para formar un gobierno se ha estancado.

Al-Sadr ha pedido la disolución del Parlamento y elecciones anticipadas, y desde las votaciones del año pasado, se encuentra en una lucha de poder contra rivales que son respaldados por Irán.

Por otra parte, el Parlamento ratificó el miércoles en el cargo a su presidente Mohammed Halbousi y rechazó su solicitud de renuncia. Halbousi fue elegido originalmente por congresistas respaldados por Al-Sadr, pero los 73 legisladores de éste renunciaron en junio en protesta por la parálisis política.

Mientras tanto, cuatro cohetes Katyusha cayeron cerca del Parlamento durante la sesión, informaron fuentes militares y funcionarios de seguridad iraquíes. Estados Unidos acusa con frecuencia a milicias respaldadas por Teherán de disparar cohetes hacia la Zona Verde.

La oficina del primer ministro interino, Mustafa Al-Kadhimi, dijo en un comunicado que las fuerzas de seguridad estaban persiguiendo a agresores que dispararon los cohetes, y pidió a los manifestantes mantener la calma.