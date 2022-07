El Señor de los Anillos: el juego de Gollum se retrasa y se queda sin fecha

Los fans de El Señor de los Anillos están esperando el estreno de The Lord of the Rings: Gollum, título de Daedalic Entertainment programado para el 1 de septiembre de este año.

Te tenemos una mala noticia si eres uno de ellos, pues el estudio acaba de anunciar que el título fue retrasado y que tardará más de lo esperado en debutar. Los desarrolladores usarán el tiempo adicional para mejorar la experiencia general del juego. Sin embargo, los fans están preocupados, pues el título se quedó sin una nueva fecha de estreno.

The Lord of the Rings: Gollum tardará varios meses más en debutar

Por medio de un comunicado, Daedalic Entertainment explicó que sus desarrolladores han trabajado arduamente para que The Lord of the Rings: Gollum deje satisfechos a los fans de la popular franquicia, así que han hecho todo lo posible para entregar un gran juego.

Sin embargo, requieren más tiempo para cumplir con su visión de desarrollo, por lo que el título no debutará en septiembre de este año tal y como estaba programado. El estudio no reveló una nueva fecha de estreno, pero confirmó que el retraso será de varios meses.

Así pues, The Lord of the Rings: Gollum podría lanzarse justo a finales de año o incluso irse a principios de 2023. Daedalic Entertainment confirmó que posteriormente confirmará una nueva fecha oficial para su estreno. Su versión para Nintendo Switch aún no tenía fecha, pero se espera que tarde aún más en llegar debido a este retraso.

“Durante los últimos años, el equipo ha estado trabajando arduamente para compartir nuestra visión de una historia extraordinaria, ambientada en un mundo impresionante, lleno de magia y maravillas. Estamos enfocados en cumplir con las expectativas de nuestra comunidad y descubrir la historia no contada de Gollum de una manera que honre la visión de J. R. R. Tolkien.

“Dicho esto, para ofrecer la mejor experiencia posible, hemos decidido retrasar el lanzamiento de The Lord of the Rings: Gollum unos meses. Actualizaremos con una fecha exacta en un futuro próximo”, comentó la desarrolladora.

An important message. pic.twitter.com/s2UvhPfILF — The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) July 25, 2022

The Lord of the Rings: Gollum está en desarrollo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Aquí encontrarás más noticias sobre él.

