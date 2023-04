Señalan la muerte de Julián Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastian y la actriz Maribel Guardia

La noche de este domingo ha sido reportada la muerte de Julián Figueroa, hijo del fallecido cantante mexicano Joan Sebastian y la actriz y también cantante Maribel Guardia.

De acuerdo a un reporte realizado en su cuenta de YouTube, el periodista Gustavo Adolfo Infante, el joven actor y cantante de 28 años Julián Figueroa "fue encontrado muerto sin signos de violencia en su casa en Jardines del Pedregal", ubicada en la Ciudad de México, México.

"Fallece Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastian y la señora Maribel Guardia. Hoy fue encontrado en su casa de El Pedregal de San Ángel, en la casa de la señora Maribel Guardia, a los 28 años de edad", reportó Adolfo Infante frente a la cámara.

"Un abrazo muy solidario a la señora Maribel Guardia y a Marco Chacón, su padrastro y manager, a toda la familia", agregó el periodista mexicano quien además señaló que el motivo aparente de su muerte fue una paro cardíaco.

Por otra parte, también en las redes sociales de Suelta La Sopa, se reportó que la cadena “Telemundo también confirmaba el triste fallecimiento de Julián Figueroa. "El joven hijo del cantante Joan Sebastián y la actriz Maribel Guardia fue hallado sin vida en su casa de la ciudad de México. La causa oficial de su fallecimiento aún no a sido informada por la familia, pero los primeros reportes indican que no presenta huellas de violencia. Le enviamos nuestro más sentido pésame a Maribel y a toda la familia”, publicaron.

El último mensaje que Julián publicó en Instagram fue compartido recientemente el sábado 8 de abril, día en el que se hubiera estado conmemorando el cumpleaños número 72 de su fallecido padre Joan Sebastian.

En el mensaje publicado por el joven de 28 años se podía leer una frase muy extraña en la que expresaba “Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi", expresó.

Continuar leyendo la historia

Su última aparición profesional en la pantalla fue durante su participación en la telenovela que transmitió Univivision en los Estados Unidos "Mi Camino es Amarte", donde el actor interpretaba a Leonardo Santos, un joven humilde que soñaba con convertirse en un famoso cantante hasta que lo logró.

Julián compartió créditos en esa producción de Televisa al lado de Gabriel Soto, Susana González, Sara Corrales, Mark Tacher y Rosa Gloria Chagoyán, conocida como "Lola La Trailera".

El hijo de Joan Sebastian y hermano de José Manuel Figueroa, era padre de un niño de tres años llamado José Julián, el cual procreó con su pareja Ime Garza.

Julián había perdido a su padre Joan Sebastian el 13 de julio de 2015 en Teacalco, México. Sebastian, el inolvidable intérprete de "Secreto de Amor", falleció tras perder su lucha contra el cáncer en los huesos.





Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.