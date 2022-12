Santos: "No me arrepiento de nada, Cristiano entró cuando creímos que era necesario"

Pese a la derrota de Portugal por 1-0 ante Marruecos en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA de Catar 2022, Fernando Santos aseguró que no se arrepiente de haber relegado a Cristiano Ronaldo.

El experimentado atacante de 37 años volvió a ser suplente y en esta ocasión ingresó a los cinco minutos del segundo tiempo, cuando su seleccionado ya estaba abajo en el marcador.

"No me arrepiento de nada. Este equipo jugó muy bien contra Suiza. Cristiano Ronaldo es un gran jugador, entró cuando creímos que era necesario. No, no me arrepiento de nada", dejó en claro el entrenador.

"No creo que las críticas que recibió tuvieran ningún impacto en el partido. Siempre fuimos un equipo muy unido", continuó en conferencia de prensa el director técnico, quien se espera que sea cesado de su cargo en las próximas horas.

Y siguió: "Si tomamos a dos personas como las más disgustadas por el partido, quizás seamos Cristiano y yo. Estamos disgustados, por supuesto, nos afecta, pero forma parte del juego como entrenador y como jugador".

Por último, consultado sobre su futuro, el ingeniero respondió: "Ya lo hablé con el presidente. Desde 2014 se viene hablando de la posibilidad de renunciar. Esa palabra no forma parte de nuestro vocabulario".

"No llegamos tan lejos como queríamos, es triste. Nuestro equipo tiene una gran calidad, podríamos haber jugado mejor, pero hubo partidos en los que necesitábamos un toque de suerte y eso no ocurrió", concluyó.

