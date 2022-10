De Santiago de Chile a Asunción: el video de la aterradora turbulencia a bordo de un avión que atravesó una tormenta y aterrizó con la trompa destruida

Los aviones no tienen radares meteorológicos integrado en la nave? No se debería de pasar de guapo por medio de una tormenta. Solo es una opinión personal. El vuelo entre Santiago de Chile y Asunción que fue desviado a Foz do Iguaçu, en su regreso a Asunción durante la noche. pic.twitter.com/GH17gaM7U7

— 𝑭𝒂𝒃𝒊𝒂́𝒏 𝒍𝒊𝒎𝒂 (@Fabian_meteo33) October 27, 2022