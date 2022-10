Cómo sancionaron en la cárcel al ex novio de Wanda Nara por darle una nota a Intrusos en vivo

El último martes, Rodrigo Cacciamani, ex pareja de Wanda Nara, fue entrevistado por Florencia de la V en Intrusos, llamado que atendió desde la cárcel de San Martín, pero sucedió algo que nadie esperaba.



Sucede que Rodrigo no tenía autorización para hacer una videollamada con el programa de América. Por ese motivo, las autoridades del penal se acercaron hacia donde estaba él y le prohibieron continuar con la nota.



No obstante, eso no fue todo, ya que Cacciamani recibió una durísima sanción por no acatar las normas dentro del penal en donde está detenido: el ex novio de Wanda Nara fue aislado en una celda especial.

Rodrigo Cacciamani.





“Está en ‘los buzones’, que son celdas muy reducidas, donde hay poco y casi nada de luz. Tienen una mínima salida durante el día”, explicó Javier Díaz, especialista en temas policiales de A24, en Intrusos.



El largo historial delictivo de Rodrigo, que tiene 40 años, lo hizo conocido en el ámbito policial, ya que fue acusado en varias oportunidades por posesión de drogas, dinero y documentos falsos.



En 2008 el ex novio de Wanda fue detenido en Bariloche porque registraba varios pedidos de captura de juzgados bonaerenses, como sospechoso de haber cometido falsificaciones, importantes robos y el homicidio de un policía.

Rodrigo Cacciamani.





Actualmente, se encuentra cumpliendo condena por un enfrentamiento con personal policial, cuyo accionar, coincidentemente, permitió la evasión de los ladrones vinculados al famoso “Robo del Siglo”, en la sede del banco Río, de Acassuso.



Según relató Rodrigo, el episodio que lo condena ocurrió ese mismo enero de 2006. “Decían que el robo del siglo y ese enfrentamiento iban de la mano, que era una distracción para terminar de concretar el robo. No fue así, ese enfrentamiento sucede después de que un grupo de personas, entre las que me encontraba, veníamos de robar una financiera en Capital Federal”, aclaró.