Los Saints se despiden de Michael Thomas por un largo tiempo

New Orleans Saints tienen mucha experiencia jugando sin Michael Thomas y necesitará recurrir a eso nuevamente con el receptor abierto listo para una cirugía en el dedo del pie que se espera que acabe con su temporada de NFL.

El jugador, quien no ha estado presente esde el 25 de septiembre, fue colocado en la lista de reservas/lesionados el jueves porque su dedo del pie dislocado no respondió bien a la rehabilitación, según el entrenador Dennis Allen.

"No voy a entrar en ningún marco de tiempo en este momento. No lo sé. Thomas será ingresado a la lista de lesionador. No anticipo que podrá regresar este año", comentó ante los medios el coach.

"Creo que Mike trabajó duro e hizo todo lo posible para tratar de rehabilitarse. Esto es algo que sucede de vez en cuando. No respondió de la manera que queríamos, por lo que sentimos que la cirugía era la mejor opción para seguir adelante y repararlo y tratar de recuperarlo", continuó.

El receptor abierto tuvo al menos 92 atrapadas en cada una de sus primeras cuatro temporadas y fue un All-Pro en 2019, cuando estableció un récord de la NFL con 149 recepciones y terminó esa temporada con 1,725 ​​yardas y nueve touchdowns.

Quien salió a defender a Michael Thomas fue Alvin Kamara, quien dijo: "Acabo de ver un par de comentarios en los medios sobre que no se puede confiar en Thomas. Son muchas cosas por las que tenemos que pasar".

Foto: Getty Images