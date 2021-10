Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Una reducción de las compras de bonos es inminente, el sector bancario informa resultados y se conocen los datos de las solicitudes de beneficio por desempleo.

Most Read from Bloomberg

Transición

Hubo evidencia en las actas de la Reserva Federal de ayer de que el debate entre los encargados de política monetaria está en una transición desde si la inflación es transitoria a si es estructural. La mayoría de los inversionistas se tomaron con calma la confirmación de que es probable que una reducción del programa de compras de bonos sea inminente, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años registraron una leve alza. Los datos más recientes de la inflación de Estados Unidos no ayudaron mucho a aquellos que argumentan que el aumento de los precios será breve, mientras que cada vez hay más evidencia de que la escasez de energía está repercutiendo en una serie más amplia de insumos de fábrica. El petróleo cotiza en torno a US$81,50 el barril esta mañana después de que un informe de la Agencia Internacional de Energía señalara que la escasez de gas natural en Europa y Asia está agudizando el ya enorme déficit de suministro en los mercados petroleros.

Resultados

Si bien los negociadores de JPMorgan Chase & Co. anotaron un trimestre récord de fusiones y adquisiciones, las acciones del banco cayeron tras el informe de resultados luego de que las esperanzas de los analistas de un incremento en los préstamos comerciales y de consumo no se materializara. Hoy reportan sus resultados Bank of America Corp., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co. y Citigroup Inc., y nuevamente el crecimiento crediticio será un importante foco de atención para los inversionistas. Aunque las acciones de los bancos estadounidenses ya registraron importantes repuntes este año, muchos analistas mantienen su perspectiva alcista para el sector.

Continuar leyendo la historia

Solicitudes e IPP

Se espera que las solicitudes iniciales de beneficio por seguro de desempleo hayan disminuido levemente a 320.000, para reanudar una tendencia a la baja de la cifra después de registrar lecturas superiores a las previstas el mes pasado. Es menos probable que los datos de los precios al productor de esta mañana den buenas noticias para la economía, con un crecimiento anual proyectado de 8,7%, debido a que los problemas en las cadenas de suministro continúan afectando la producción. El presidente Joe Biden intentó abordar algunos de esos problemas, anunciando que el puerto de Los Ángeles comenzaría a operar 24 horas al día, siete días a la semana.

Mercados al alza

Los operadores de acciones globales están pasando por alto las presiones inflacionarias ante el inicio de la temporada de resultados. El índice MSCI Asia Pacific avanzó 0,7%, y las alzas estuvieron encabezadas por las acciones tecnológicas. El índice Topix de Japón cerró con un aumento de 0,7% luego de que el primer ministro Fumio Kishida disolviera el Parlamento antes de las elecciones del 31 de octubre. En Europa, el índice Stoxx 600 subía 1% a las 5:50 a.m., hora del Este, y las acciones de minería y tecnología eran las que mostraban el mejor desempeño. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una sólida apertura de sesión, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 1,539% y el oro avanzaba.

También hoy...

Los datos de las solicitudes de beneficio por desempleo y del IPP se conocen a las 8:30 a.m. y los inventarios de petróleo de EE.UU., a las 11:00 a.m. La Administración de Alimentos y Medicamentos se reúne para discutir sobre las dosis de refuerzo. No menos de siete encargados de política monetaria de la Reserva Federal ofrecen discursos hoy. Mientras tanto, los economistas seguirán centrados en los acontecimientos en Turquía, donde la lira se ha desplomado a nuevos mínimos después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, despidiera a tres encargados de política del banco central que se opusieron a su intento de reducir las tasas de interés. Además, hoy también se conocen los resultados de Alcoa Corp., Walgreens Boots Alliance Inc. y Domino’s Pizza Inc.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

Most Read from Bloomberg Businessweek

©2021 Bloomberg L.P.