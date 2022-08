Todo lo que sabemos sobre la elegante boda de Ben Affleck y Jennifer López en Georgia

Ben Affleck y Jennifer Lopez asisten a una proyección de 2022 de "Marry Me" en Los Ángeles. (Jordan Strauss / Invision / Associated Press)

Las campanas de boda están sonando, nuevamente, para Ben Affleck y Jennifer Lopez, quienes se casaron en una ceremonia formal en Georgia el fin de semana después de una boda sorpresa en Las Vegas.

En julio, la poderosa pareja de celebridades obtuvo una licencia de matrimonio en el condado de Clark, Nevada, tres meses después de haberse comprometido por segunda vez. El sábado, Affleck, de 50 años, y López, de 53, hicieron su unión extraoficial en un evento privado al que asistieron sus amigos y familiares.

El actor de "Gone Girl" y la cantante de "Let's Get Loud" estuvieron comprometidos previamente a principios de la década de 2000 antes de cancelar su compromiso y tomar caminos separados. Sin embargo, la primavera pasada las antiguas llamas former flames , las antiguas reavivaron su romance Bennifer 2.0.

"Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia”, escribió López en su boletín informativo “On the JLo” poco después de casarse con Affleck en Las Vegas el mes pasado.

"El amor es una gran cosa, tal vez la mejor de las cosas, y vale la pena esperar".

Aquí está todo lo que sabemos sobre las nupcias de Bennifer, Parte 2.

¿Dónde tuvo lugar la boda?

La segunda boda de la pareja se llevó a cabo en la propiedad de Affleck en Riceboro, Georgia, donde supuestamente planeaban casarse después de comprometerse por primera vez en 2002.

Según la revista People, la casa sureña de la estrella de "Tender Bar" es un complejo de 87 acres en las afueras de Savannah, que fue decorado el sábado con una marquesina, sillas blancas, mesas de comedor y un piano blanco rodeado de follaje denso y elegantes arreglos florales blancos. La fiesta de bodas también posó para las fotos en un muelle cercano a la orilla del río.

¿Quién estuvo presente?

Entre los invitados a la boda, vestidos completamente de blanco, se encontraba el viejo amigo y socio creativo de Affleck, Matt Damon, con su esposa Luciana Barroso. También asistieron el cineasta Kevin Smith y su esposa Jennifer Schwalbach Smith; el actor Jason Mewes y su esposa Jordan Monsanto; y la actriz Pia Miller y su esposo, el agente de talentos de Hollywood Patrick Whitesell, según People.

Los hijos de Affleck con su exesposa Jennifer Garner —Violet (16), Seraphina (13) y Samuel (10)— y los mellizos de López con su exesposo Marc Anthony — Emme y Max (ambos de 14) — también se incluyeron en la ceremonia.

Notablemente ausente de las festividades estuvo el hermano de Affleck, Casey, quien dijo en un video obtenido por el New York Post que tenía "otras cosas" que atender.

¿Qué vestían?

Según People, Affleck se puso un esmoquin blanco y negro, mientras que López usó un vestido de novia diseñado por Ralph Lauren.

Las fotos de los paparazzi de la ceremonia fuertemente custodiada muestran a la estrella de "Hustlers" caminando por el pasillo blanco con un vestido blanco con volantes, una larga cola y un velo aún más largo.

¿Quién ofició la ceremonia?

El evento fue oficiado por el influyente presentador de podcasts y entrenador de vida Jay Shetty, informa People. Según Page Six, la boda fue organizada por el planificador de eventos de lujo Colin Cowie.

¿Dónde seguir?

Después de su boda en Las Vegas, Affleck y López se fueron de luna de miel a París, donde celebraron el cumpleaños de la cantante de "On the Floor" con una cena romántica cerca de la Torre Eiffel.

La semana pasada, una fuente le dijo a People que los tortolitos aún no tenían planeada una "luna de miel adicional, pero Jennifer dice que todos los días con Ben es una luna de miel".

Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.