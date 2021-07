Romina Richi habló de su paso por ShowMatch y lo que sucedía detrás de cámara: “Fue muy extraño“

Capturas

La actriz Romina Richi se convirtió, a mediados de julio, en la cuarta eliminada del certamen de talentos “La Academia” de ShowMatch, el programa de eltrece conducido por Marcelo Tinelli. Luego de realizar un monólogo de Hamlet que no fue del agrado del jurado, Richi fue eliminada por decisión del público.

En diálogo con Bárbara Arroyo en Cine Argentino por CNN Radio (AM 950), la actriz se refirió a su paso por el programa y aseguró: “No sabía que estaba en un reality”. Según sus palabras, entrar a ShowMatch “fue muy extraño” porque ella se sentía ajena a ese mundo.

“Era un sapo de otro pozo, pero a la vez uno puede ir saltando los pozos, viendo qué pasa y después irte y seguir”, manifestó. Richi añadió que llegó a entender ese mundo, pero que quería irse siendo fiel al suyo, razón por la cual hizo el monólogo que no convenció al jurado. Por otra parte, contó que accedió a ser participante cuando el programa iba a ser una academia de talentos. “Yo había entrado a un programa en el que iban a estar varias disciplinas, después pasó que era todo baile y no había tanto de lo que iba a haber, no me asustaba pero me costaba”, remarcó.

Romina Richi fue sorprendida por sus excompañeros de La Academia, quienes fueron a verla en la obra Sex (Gerardo Viercovich/)

En cuanto al costado mediático del certamen, Richi explicó que nunca terminó de entenderlo. “Estando ahí dentro aprendí que hay como un reality interno que la gente no ve, por eso después explotás en escena”, reveló la actriz sobre lo que se suscita en el back. “La gente no sabe [cuando mira el programa] por qué uno está así cuando sale [al aire] Las cosas que sucedían detrás de cámara no son las que luego se ven, en cámara se ve la reacción a lo que sucede detrás. Yo no sabía eso (...) pero cuando dejás de disfrutar, te podés ir”, concluyó categórica.

Ángela Leiva, Jujuy Jiménez, Rocío Marengo, Lizardo Ponce, Julieta Nair Calvo, Flor Vigna y Facu Mazzei junto a Richi en el espectáculo de José María Muscari (Gerardo Viercovich/)

El sábado por la noche, la actriz fue sorprendida precisamente por un grupo de excompañeros de “La Academia”, quienes fueron a verla a la obra Sex de José María Muscari, que se está presentando en el Gorriti Art Center. “Entré para este último formato, es un show de cabaret con baile y canto, súper entretenido, con un elenco de grandes talentos. Ya no hay interacción con el público por los protocolos por la pandemia”, explicó.

Eliminación de “La Academia” y momento incómodo

En el marco de su eliminación del certamen, Richi vivió un momento incómodo. Tras realizar el famoso monólogo de Hamlet, de William Shakespeare, adaptado por la actriz y Norman Briski, y con referencias a la actual coyuntura de la pandemia de coronavirus, la actriz se sentó para mirar el desempeño de sus compañeros, pero dejó el micrófono encendido.

Por lo tanto, el jurado integrado por Ángel de Brito, Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín escuchó una catarata de críticas que la actriz deslizó contra ellos. Así lo compartió De Brito en su programa de espectáculos de eltrece, Los ángeles de la mañana.

“No podíamos parar de reírnos cuando terminó su monólogo, pero no porque haya estado mal sino porque se escuchaba todo lo que decía de nosotros”, contó el periodista. “Cuando terminó su duelo, y como nosotros teníamos cucaracha, escuchábamos todas las pestes que dijo, como ‘el jurado no me va a salvar, es obvio’, ‘el jurado no me quiere’, ‘estos no saben nada’, ‘estos no saben nada de teatro’, nos volvía locos la voz que nos bardeaba”, añadió.

Por su parte, Piquín también aludió el episodio, y a cómo el micrófono de Richi quedó ligado a los auriculares de todo el jurado, lo que provocó esa situación tensa. “¿Qué pasó Hernán que el jurado se reía tanto hoy?”, quiso saber De Brito: “Hubo como interferencia en nuestros auriculares. Había una voz infiltrada”, explicó. “Le quedó abierto el micrófono. ¿Escuchaste lo que dijo? Lo más light fue ‘el jurado no me quiere, vota todo al revés. Me van a mandar a mí, era obvio’”, sumó el conductor.

“La Academia”: Romina Richi dejó el micrófono abierto y se escucharon sus duras críticas al jurado

Richi quedó en competencia con Mario Guerci por el voto telefónico, y el púbico decidió que el modelo y su bailarina, Soledad Bayona, siguieran en el certamen con el 74,1 por ciento de los votos. De esta forma, la actriz se despidió del reality junto a su bailarín, Juan Manuel Palao, una de las figuras que más notoriedad alcanzó en las primeras emisiones del ciclo.