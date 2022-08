Rolando Hanglin: “Nunca viví una situación tan mala como la que atraviesa el país ahora”

Rolando Hanglin habló sobre su amplia trayectoria, el nudismo y la situación de la Argentina. - Créditos: @Instagram: alejandro_volpe

“Voté a Mauricio Macri y me gustan las ideas de Javier Milei. Gracias a él ‘liberal’ no es una mala palabra”. Rolando Hanglin se sinceró en una entrevista con el periodista Pablo Montagna en Radio Rivadavia, donde habló sobre su trayectoria profesional, el nudismo y la situación que atraviesa la Argentina a nivel país.

Hanglin -que cuenta con cuatro décadas de trayectoria profesional y cinco premios Martín Fierro en la radio- señaló que nunca se encontró cómodo en la televisión. “Lo mío es escribir y, luego, surgió la radio. Ahora está más peleada que en otras épocas y no te absorbe. Es una compañía. El ‘Cholo’ Gómez Castañón fue quien me descubrió. Me fue muy bien en A la cama con Moria Casan. Y la televisión no es mi medio, pero hay que encontrar un programa que vaya con la personalidad de uno”, expresó. Y agregó: “Me considero muy aplicado en mi trabajo y lo hago todos los días”.

“De chico, escuché mucha radio y me formó. Sin darme cuenta, aterricé en ella. La radio es mucho más que la televisión, si hablamos desde el punto de vista de la comunicación”, admitió. El conductor, que se encuentra en medio de la edición de su próximo libro, señaló la modificación del periodismo ante la emergencia inminente de las redes sociales: “Se comen a los medios de comunicación y no pueden competir. Hoy en día, en los celulares tenés todo y es mucho más rápido”.

Además, contó que lo asusta la situación que atraviesa la Argentina a nivel país, aunque mantiene la esperanza en el cambio con la llegada de las próximas elecciones. “Estamos peor que nunca. Nunca viví una situación tan mala como la de ahora. Espero que la situación se solucione y habrá que esperar al año que viene. Tengo muchas ganas de votar”, dijo.

También admitió que es amigo del político Javier Milei, de La Libertad Avanza, y que se considera liberal. Sin embargo, advirtió: “Votaría sus ideas, pero Milei insulta demasiado. Debería mostrarse más tranquilo porque la gente no quiere un presidente así”.

“En la Argentina seguimos arrinconados”

El periodista se autodefinió como un “portavoz del nudismo”. Y al respecto, contó: “Con el nudismo comencé de casualidad, cuando fui a Sint Maarten [Reino de los Países Bajos]. Visitamos una playa nudista y nos gustó. Desde entonces, soy un activista del nudismo”.

En línea con esto, apuntó que en la Argentina esta práctica no es bien recibida. “El nudista argentino tiene pudor y es muy perseguido. El nudismo en otras partes del mundo no tiene nada que ver con el sexo, es una forma de vida. Acá seguimos arrinconados y el nudista tiene que ir a una playa especial y que quede lejos para no perturbar el orden público. Es absurdo”.

Además, durante la entrevista, el comunicador se tomó unos minutos para hablar de la situación de emergencia sanitaria propiciada por el Covid-19, y lanzó: “Los dos años de pandemia fueron muy duros para todos. Los cuidados que tuvimos fueron muy delirantes y provocaron daños psicológicos muy serios”.