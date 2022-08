Rodolfo Bebán, el actor que Mirtha Legrand deseaba entrevistar y siempre la rechazó: “Seguramente, no me tenía simpatía”

Rodolfo Bebán nunca quiso asistir al programa de Mirtha Legrand (Foto: Archivo)

Rodolfo Bebán, el legendario actor argentino de cine, teatro y televisión, murió este sábado por la noche, a los 84 años, y dejó un legado inconmensurable. Galán de la pantalla y los escenarios, el oriundo de la localidad bonaerense de Ciudadela nunca se llevó muy bien con los medios de comunicación y siempre rechazó la invitación a almorzar en el programa de Mirtha Legrand.

Así lo reveló la diva en 2020, en diálogo con la revista ¡HOLA! Argentina. Ese año, Legrand abrió las puertas de su departamento y contó algunas intimidades de su vida. Desde los detalles de su cirugía abdominal de 2019, hasta la relación con su hermana Goldy (Silvia, quien moriría meses después de la entrevista), su visión sobre el feminismo y los recuerdos de décadas al frente de su programa.

Rodolfo Bebán murió este sábado por la noche, a los 84 años (Foto: LA NACION) - Créditos: @silvana colombo

“¿Hubo alguien, en estos más de cincuenta años de almuerzos, que nunca lograste sentar a tu mesa?”, le preguntó el periodista. Y la respuesta de la conductora sorprendió a varios. “Rodolfo Bebán. Nunca supe por qué”, dijo Legrand y reveló: “Cuando murió Daniel (Tinayre, su esposo), que me reemplazó (Alejandro) Romay en la conducción, él fue al programa. Seguramente, no me tenía simpatía”, reflexionó al respecto la diva de los almuerzos.

Rodolfo Bebán: "Les escapo a los medios porque soy tímido"

Almorzando con Mirtha Legrand comenzó a salir al aire en 1968 y recién en 1994, a raíz de la muerte de su esposo, la conductora se ausentó por primera vez del ciclo. Romay, director general de Canal 9, tomó la posta del espacio con un programa especial al que llamaron Esperando a Mirtha. Y Bebán, que por aquel entonces interpretaba al personaje de Marco en la telenovela Marco, el candidato (emitida a través de ese mismo canal) fue uno de los tantos comensales que se sentaron en la mesa mientras la diva hacía su duelo.

Almorzando con Mirtha Legrand comenzó a salir al aire en 1968, y recién en 1994 la conductora se ausentó por primera vez del ciclo, a raíz de la muerte de su esposo, Daniel Tinayre (Foto: Archivo) - Créditos: @ Tito La Penna

En una entrevista con LA NACION de 2014, a propósito de su regreso a la televisión como Antonio Colucci, el padre del protagonista en la telenovela Camino al amor (Telefe), Bebán reconoció su reticencia a los medios de comunicación. “Me parece que es por timidez. La manera en que llegó la popularidad a mi carrera me dejó algunas secuelas. Fue algo muy rápido, desde que era muy joven, y eso hizo que tuviera que dejar de hacer algunas cosas que me gustaban”, explicó el actor.

Y dio más detalles al respecto: “Ir a bailar, por ejemplo. A mí me encanta bailar tango. De joven, lo disfrutaba mucho. Pero cuando te hacés conocido, la gente te empieza a señalar: ‘Mirá, aquel es fulanito el de la tele’. Y ya no es tan cómodo ni tan agradable ir a un lugar público a bailar. Una cosa es ser alguien del montón y otra hacer firuletes cuando todos te están mirando”.

Rodolfo Bebán: "La manera en que llegó la popularidad a mi carrera me dejó algunas secuelas" (Foto: LA NACION) - Créditos: @silvana colombo

“No concurrir a programas periodísticos ¿tiene que ver solo con eso?”, repreguntó el periodista. Y el artista aseguró: “No. También tiene que ver con que a mí no me interesa prestarme a ningún juego mediático ni ir a opinar de cualquier cosa. Eso no forma parte de mi manera de ser. No juzgo a quienes lo hacen, pero yo no me presto”.