Rod Stewart era 'demasiado joven' para casarse con 34 años

Penny Lancaster y Rod Stewart credit:Bang Showbiz

Con la perspectiva que aporta el paso del tiempo, el cantante Rod Stewart ha acabado dando la razón a su padre y ahora comprende perfectamente por qué su progenitor le dijo, en el año 1979, que era "demasiado joven" para pasar por el altar con su entonces novia Alana, de quien se acabaría divorciando en 1984.

"Cuando le conté a mi padre que me iba a casar, me dijo: 'Eres demasiado joven'. Y tenía razón, aunque yo ya tuviera 34 años. Es que en esa época todavía tenía mucho que vivir, muchas fiestas de las que disfrutar, beber y demás mier*** que hacer", ha bromeado el incombustible vocalista en conversación con la revista People.

En un tono más dramático, el astro de la música también ha rememorado el profundo impacto que tuvo en él su divorcio de Rachel Hunter en 1999. Parte del dolor que invadió al artista a cuenta de la separación no tenía tanto que ver con el fin de su historia de amor, sino con el hecho de que, a diferencia de lo que solía ocurrir en su historial sentimental, en esa ocasión el 'abandonado' fue él.

"Cuando me casé por segunda vez, con Rachel, de verdad pensé que ella sería la mujer de mi vida, pero me equivoqué. Me rompió el corazón y me hirió profundamente cuando me dejó, porque nadie dejaba a Rod en esos tiempos", ha señalado el intérprete de 76 años.

Afortunadamente para él, a la tercera fue la vencida y a día de hoy Rod Stewart disfruta de un matrimonio sólido y duradero con Penny Lancaster, con quien se casó en 2006. "Ese mismo sábado por la noche, en la semana en que me dejó Rachel, conocí a Penny en el hotel Dorchester de Londres. El bajista de mi banda de esa época, Carmine, me dijo: 'Escucha, acabas de salir de un matrimonio de nueve años. No estás preparado". Casi le estrangulo", ha señalado sobre la irrefrenable atracción que sintió esa noche por su ahora esposa.