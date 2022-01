Rocío Jurado, muy presente en el primer viaje del año de su nieta Rocío Flores

El 2021 ha sido un año muy intenso para Rocío Flores. Desde la reaparición de su madre Rocío Carrasco en televisión -con el documental Rocío: contar la verdad para seguir viva-, pasando por su colaboración en El programa de Ana Rosa, hasta su transformación física y personal. A todo esto, hay que añadir que ha tenido que hacer frente a la ruptura de su padre Antonio David y Olga Moreno. Pero la nieta de Rocío Jurado ha comenzado el 2022 con fuerza y muy positiva. Para ello, la colaboradora de televisión ha pensado en alguien muy especial y muy importante para ella, y a la que ya recordó tras la visualización del homenaje El último viaje de Rocío: su abuela.

VER GALERÍA

Rocío Flores y Rocío Jurado

Rocío Flores explica cómo y con quién ha pasado las Navidades 'más diferentes'

Rocío Flores ha querido empezar el año con buen pie y ha emprendido su primer viaje del 2022. Durante el trayecto, la hija de Rocío Carrasco ha recordado dos de los hits de Rocío Jurado. A viva voz en el coche, la colaboradora se ha dejado la garganta para cantar los temas de su abuela Como las alas al viento y En el punto de partida -de hecho, el primero de ellos lo utilizaron en el especial de la artista, el cual fue interpretado por Lorena Gómez-. "Primer viaje del año. No hay mejor manera de empezar el año que escuchándote", ha escrito Rocío Flores con una de las canciones de fondo, compartiendo el momento con sus seguidores. Para la exconcursante de Supervivientes, Rocío Jurado es "inigualable". Al igual que lo es para su madre Rocío Carrasco, ya que dos de los capítulos de la docuserie que protagonizó llevan el nombre de los dos títulos de las canciones que ha interpretado Rocío Flores en el coche.

VER GALERÍA

Rocío Flores, entre lágrimas tras el programa en el que se homenajeó a su abuela

La colaboradora siempre ha tenido muy presente a Rocío Jurado en su vida. Días después de emitirse el homenaje a su abuela, la hija de Antonio David no pudo evitar las lágrimas en pleno directo al recordarla: “Lo que me importa es la figura de mi abuela, verla a ella me recuerda a mi infancia. Pienso que no la voy a volver a tener conmigo y por eso estoy así (...). Daría todo lo que tengo para volver a estar con ella”, dijo. Rocío Flores también comentó en su día que los únicos objetos que conservaba de su abuela eran un pañuelo, que le regaló el Maestro Joao, y un rosario, que le dio su madre. Aunque en la casa de la Moraleja quedaron muchos de los juguetes de la infancia en una de las habitaciones que ella usaba: "Por tener el recuerdo intentaría recuperar esas cosas. Si le apetece dárnoslas, está bien", comentó.

Continuar leyendo la historia

VER GALERÍA

Rocío Flores

Antonio David y Olga, despedirán el año a kilómetros de distancia

Rocío Flores terminó el año sin pasar la Nochebuena y la Navidad con Antonio David, pero explicó que sí había visto a su padre en Málaga para que después no se sacasen "conclusiones equivocadas". "Yo siempre he sido una persona de pasar las Navidades en familia, para mí siempre han sido fechas y momentos muy especiales, sobre todo porque todavía está mi abuela, que todavía la tengo", relató la colaboradora, pidiendo que la madre de su padre le durase mucho tiempo para poder disfrutar más de ella.