Rob Gronkowski, el jugador cotizado de la NFL al que todos querían como socio

Rob Gronkowski anunció por segunda vez su retiro de los emparrillados de la NFL (Foto: Andy Lewis/Icon Sportswire via Getty Images)

Rob Gronkowski no estará más en los emparrillados de la NFL. Su historia dentro del deporte americano culminó y se retiró por la puerta grande. El ahora ex ala cerrada de los Tampa Bay Buccaneers anunció, por segunda vez, su salida de las canchas. Lo cierto es que deja un legado atrás, el de ser uno de los compañeros más cotizados de la liga estadounidense.

No es para menos, sus cuatro anillos de Super Bowl ostentan que Rob se convirtió en uno de los socios más predilectos en los equipos donde jugó. No se puede hablar de Gronkowski sin mencionar a Tom Brady, ni de Brady sin Gronk. Ambos jugadores marcaron una de las épocas que, aunque a muchos les cueste decirlo, pusieron en alto el nombre de los New England Patriots.

Como uña y mugre. Como quarterback y Tight End. Gracias a su posición, capacidad y corpulencia, Gronkwoski fue el compinche favorito de su QB más cercano. Se sabe que las manos más seguras para los lanzadores son aquellos que juegan por dentro y hacen trayectorias cortas, eso lo entendió a la perfección el egresado de la Universidad de Arizona y lo pulió al máximo para hacer sociedades ganadoras.

En su carrera como profesional acumuló un total de 621 recepciones, 9,286 yardas y un total de 92 anotaciones. En once años de carrera ganó un total de cuatro campeonatos del Super Bowl, tres con los Patriots y uno con los Buccaneers, luego de que Brady lo rescatara de su primer retiro. Ambos se necesitaban y no tuvieron desfachatez en reconocerlo.

En 2018, Gronk había anunciado su primer retiro. Debido a lesiones que lo aquejaban, el nacido en New York, avisó que dejaría de lado los touchdowns y se enfocaría en su salud. Dos años después, Tom Brady, compañero y amigo, lo convenció de regresar al profesionalismo pero esta vez con los Bucs.

La historia de Tom Brady como el mejor pasador en la historia de la NFL deja un debate extenso para los aficionados al futbol americano ¿Es o no el mejor de todos los tiempos? De cualquier manera es difícil de entender la respuesta sin que Rob jugara en conjunto como su principal asociado: “Es difícil no tener una conexión con él. Es muy fácil ser su compañero y lanzarle el balón. Su posición es crítica para el éxito de un mariscal. Tiene una increíble habilidad atlética, su físico y todo eso importa, pero es un jugador muy inteligente”, mencionó el quarterback para el canal de Youtube de Tampa Bay Buccaneers.

Rob Gronkowski consiguió cuatro anillos del Super Bowl durante 11 años de carrera (Foto: Douglas P. DeFelice/Getty Images)

Nadie hubiera imaginado tal dupla histórica sin conocer cómo inició el segundo hermano de los cinco Gronkowski. Rob fue sorteado en el lugar 42 en la segunda ronda del Draft de la NFL en 2010, algo que lo cimbró en su ser, pues él confiaba en sus virtudes: “Nunca había visto a Rob de mal humor, hasta en 2010 que lo vi molesto porque no entró en la primera ronda del Draft”, comentó su madre, Diane Gronkowski para ESPN.

La hermandad deportiva que realizó con Brady no habría sido posible sin la presencia de Bill Belichick, quien confió en el jugador de 1.98 metros hace casi más de una década. El entrenador que tomó a los Pats en el año 2000, fue el principal promotor del dúo que posteriormente se convertiría en la segunda pareja con el mayor número de touchdowns desde que se creó el football, superaron la marca de los 100, por detrás de Peyton Manning y Marin Harrison con 114.

Rob Gronkowski tenía una amistad cercana con el ovoide. De 960 intentos de pase, logró 621 recepciones. Además de que durante su trayectoria como ala cerrada únicamente soltó el balón en cinco oportunidades para cederlo al rival como fumble.

Su buena relación no solo la mostraba en las yardas, sino también como estrella televisiva. Quienes se sentían seducidas por el carisma que mostraba Gronk dentro del terreno de juego, fueron las marcas que lo requerían para sus comerciales publicitarios: Nike, T-Mobile, NFL, EA SPORTS, Manscaped, fueron algunas firmas donde participó como protagonista de sus anuncios. El hombre "Yo Soy Fiesta" puede presumir de haber sido una de las mejores parejas en el futbol americano en cualquier ámbito.

