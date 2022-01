River presentó a Elías Gómez, su quinto refuerzo

River presentó a Elias Gómez, su quinto refuerzo en el actual mercado de pases.

"¡Bienvenido a River, Elías!", comunicó el Millonario en sus redes sociales, y luego publicó dos imágenes en las que se puede ver al lateral izquierdo firmando su contrato junto con Jorge Brito, presidente, y Matías Patanian, vicepresidente 1º.

Al mismo tiempo, Argentinos Juniors confirmó la transacción: "Elías Gómez ha sido transferido a River Plate, quien adquiere el 70% del pase del jugador en USD 1.500.000, quedando un 30% del mismo en poder de nuestra Institución. ¡Éxitos en esta nueva etapa!".

El ex Rosario Central disputó 106 partidos con el Bicho de La Paternal, en los que marcó seis goles y repartió tres asistencias. Puede jugar de 3 en una línea de cuatro defensores o de carrilero en una línea de cinco; se destaca especialmente por su ida y vuelta y por sus proyecciones ofensivas.

La prensa había asegurado que Independiente tenía muy avanzadas las negociaciones con Gómez para ficharlo, pero finalmente el futbolista se inclinó por la institución de Nuñez: “Se manejaron raro al tirar una noticia que no estaba confirmada. La decisión de ir a River la tomo yo, pero no me gustó que haya salido el título de que era jugador de Independiente”, disparó el defensor de 27 años tras superar la revisión médica.

Mientras se resuelven los últimos detalles de la operación por Esequiel Barco, Marcelo Gallardo ya cuenta con cinco refuerzos: Juan Fernando Quintero, Tomás Pocchetino, Leandro González Pires y Emanuel Mammana, además de Gómez.

