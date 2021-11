Ridley Scott vuelve a criticar las películas de superhéroes, dice que son aburridas y tienen malos guiones

Las películas de superhéroes no son lo que me gusta, por eso nunca he hecho una. [Me han preguntado] varias veces, pero no puedo creer en la delgada y delicada cuerda floja de la no realidad de la situación del superhéroe. He hecho ese tipo de películas: Blade Runner realmente es cómic cuando lo piensas, es una historia oscura contada en un mundo irreal. Casi podrías poner a Batman o Superman en ese mundo, esa atmósfera, excepto que yo tendría una buena historia, ¡en lugar de ninguna historia!