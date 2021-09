Revendendores ofrecen Xbox One X de Halo hasta a $100,000 pesos

Como te informamos en nuestras redes sociales, hace algunas horas finalmente se puso a la venta en Amazon México el Xbox Series X Edición de Halo, que celebra los 20 años de Master Chief y su popular franquicia. Lamentablemente, también fue un día de campo para los revendedores.



Lamentablemente, la preventa duró apenas unos escasos 10 minutos, en los que todas las unidades disponibles volaron y miles de gamers se quedaron con las ganas de apartar su unidad. Y aunque uno pensaría que las unidades que se compraron iban a ir a las casas de queridos fanáticos, la realidad es que, en solo cuestión de minutos, decenas de estas unidades apartadas empezaron a ofrecerse a precios desorbitados. Sí, los revendedores atacaron.

Si bien el Xbox Series X de Halo costaba $14,999 MXN, apenas $1000 MXN más que la versión regular, los aprovechados están intentando venderla a casi 10 veces su precio original. Naturalmente, esto no quiere decir que alguien vaya a comprar la consola carísima, pero sí que alguien al menos tiene la suficiente confianza en que se podría llegar a vender a ese precio.

Nuestros hermanos de LEVEL UP publicaron la noticia en redes sociales y los comentarios de la comunidad no se hicieron esperar. Desde burlas y memes hasta groserías y posibles tácticas, los gamers estuvieron de acuerdo en algo: no hay que comprar las consolas a ese precio para evitar que continúe este tipo de prácticas.

Cuando veo los precios de la reventa del #XboxSeriesX de #HaloInfinite 🤬 ¡UN ABUSO DE PARTE DE LOS REVENDEDORES! pic.twitter.com/nOOHp23iwx — LevelUp.com (@LevelUPcom) September 7, 2021

No sabemos si el Xbox Series X de Halo volverá a estar disponible en Amazon, pero ten por seguridad de que si llega a pasar, te lo vamos a compartir en nuestras redes sociales.