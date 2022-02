Revelan audios explosivos: Michetti pide a Laura Alonso que la Oficina Anticorrupción no investigue a un "amigo"

Este lunes estalló un súbito escándalo dentro de Juntos por el Cambio, al difundirse audios que la ex vicepresidenta Gabriela Michetti le habría enviado a Laura Alonso, quien era la jefa de la Oficina Anticorrupción (OA) durante el gobierno de Mauricio Macri, para que excluya y deje de investigar a "un amigo".

"Laura necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró", comienza uno de los audios en los que se escucha la voz que sería de Gabriela Michetti. "Necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver. No quiere que obviamente lo empiecen a nombrar", agrega la ex vicepresidenta de Mauricio Macri.

De hecho, en su momento la OA dirigida por Laura Alonso admitió que no se presentaba en causas que involucraban a funcionarios macristas.

Según explicó la dirigente de Cambiemos en su momento, la decisión la tomó a raíz de las múltiples "acusaciones personales" que recibió "durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos".

No obstante, ahora los audios ponen al descubierto un entramado de influencias que se habría manejado de manera muy informal, mediante audios de WhatsApp y que involucraba a los más altos cargos del Ejecutivo.

Antes de esos audios, hubo una denuncia motorizada por la Oficina Anticorrupción contra la Ansés por la contratación irregular de una agencia para distribuir publicidad oficial del organismo durante el kirchnerismo. Esa denuncia por negociaciones incompatibles también recayó sobre el amigo.

"Te agradezco por haberle dado la reunión a mi amigo. Es uno de los que está involucrado en la denuncia de la Anses, del tema de comunicaciones, pero la verdad que es el pibe más divino que yo he conocido en la tierra. Y es del estilo nuestro", dice Michetti en uno de los audios.

Luego agrega, "él te quiere contar bien, porque está viviendo una sensación de angustia total. El pibe es súper espiritual, hacen todas las investigaciones que te puedas imaginar de las cosas espirituales. Es un amor de tipo, es como nosotras". "Te quería decir que hasta que no lo veas trates en lo posible de no profundizar o hablar de él como parte de una cosa corrupta porque no lo fue", dijo.