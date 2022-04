Las revelaciones más impactantes hasta ahora del juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard

Johnny Depp se enfrenta a su exesposa Amber Heard en un juicio por difamación luego de su demanda de 2019.

Durante el juicio que comenzó en Fairfax, Virginia, el 11 de abril, el equipo legal de Depp alegó que Heard había estado creando afirmaciones perjudiciales sobre Depp, mientras que los abogados de Heard afirmaron que el actor había sometido a su cliente a violencia sexual durante su matrimonio.

Heard solicitó el divorcio de Depp el 25 de mayo de 2016, después de haber estado casados durante 15 meses.

Citó diferencias irreconciliables en su presentación, y días después se le otorgó una orden de restricción temporal contra Depp luego de un incidente en el que Heard afirma que fue agredida físicamente por Depp, una acusación que Depp niega.

Depp le pagó a Heard US$7 millones como parte del acuerdo de divorcio, que finalizó en enero de 2017.

La estrella de Piratas del Caribe presentó la demanda en marzo de 2019 en respuesta a un artículo de opinión del Washington Post de diciembre de 2018 en el que Heard afirmó ser víctima de violencia doméstica. Si bien no mencionó a Depp por su nombre, la noticia de su divorcio había sido una historia frecuente durante los dos años anteriores.

Depp afirma en su demanda que los reclamos en su contra son parte de un “engaño elaborado” y que el artículo de opinión dañó su carrera, señalando que fue retirado de la franquicia de Piratas del Caribe cuatro días después de la publicación del artículo de opinión.

Si bien no se menciona, Depp argumenta en la demanda que el artículo de opinión “depende de la premisa central de que Heard fue víctima de abuso doméstico y que Depp ejerció violencia doméstica contra ella”.

Si bien la demanda se presentó en marzo de 2019, la pandemia de covid-19 retrasó el juicio. Durante las declaraciones de apertura, el abogado de Heard, Ben Rottenborn, afirmó que Heard fue víctima de abuso que “se presentó de muchas formas”, como emocional, física y psicológicamente.

El titular del artículo de opinión de Heard de 2018 decía: “Amber Heard: I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (Amber Heard: Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar). El abogado afirmó que Heard no lo escribió y no recibió la aprobación final, pero agregó que “trágicamente, es verdad”.

Johnny Depp (AP)

“Amber sufrió violencia sexual a manos de Depp”, afirmó Rottenborn. “Escucharán en los términos más gráficos y horribles sobre la violencia que sufrió. Escucharán eso directamente de ella. Ella subirá al estrado y les dirá que sucedió”.

“Estas afirmaciones ficticias nunca se hicieron al inicio de las acusaciones de Amber en 2016, y solo surgieron ventajosamente años después, cuando fue demandada por difamación después de señalar en su artículo de opinión que era víctima de ‘violencia sexual’”, dijo un representante de Depp a ET. “Las palabras son clave en un caso de difamación y, convenientemente, esta acusación solo se produjo después de eso”.

Camille Vásquez, abogada de Depp, repitió la acusación de que Heard había inventado las afirmaciones para impulsar sus propias perspectivas de carrera durante el movimiento #MeToo.

La hermana y representante personal de Depp, Christi Dembrowski, fue la primera persona en testificar a favor del actor. Ella dijo que fue testigo del abuso físico de la madre de Depp hacia él y dijo que Depp juró que nunca haría algo así.

Si bien dijo que no creía que su hermano hubiera tenido problemas con las drogas y el alcohol, le envió un mensaje de texto a Heard diciendo: “Lo amo mucho, pero necesita ayuda”. Dembrowski dijo que eso se refería a su consumo de analgésicos.

La hermana afirmó que durante su matrimonio, una vez escuchó a Heard llamar a Depp “un hombre viejo y gordo” y que se enojó cuando le ofrecieron a él trabajar para Dior.

“A ellos les importa la clase y el estilo, y tú no tienes estilo”, citó Dembrowski a Heard diciéndole a Depp.

En el estrado de los testigos el martes, Depp dijo que “hace unos seis años, Heard hizo algunas denuncias criminales bastante atroces e inquietantes” en su contra, y agregó que las acusaciones no estaban dentro de “ningún tipo de verdad”.

Él dijo: “Fue una completa sorpresa... simplemente no necesitaba tomar ese rumbo”.

Depp dijo que hubo “discusiones” en la relación, “pero nunca llegué al punto de golpear a Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”.

La actriz estadounidense Amber Heard durante el juicio en la Corte de Circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, EE.UU., el 19 de abril de 2022 (EPA)

Agregó que las acusaciones de Heard “se infiltraron en la industria”.

Depp dijo que la historia se convirtió en un “hecho entre comillas” a medida que se abría paso a través de los medios de comunicación mundiales.

“Como sabía que no había nada de verdad en ello, sentí que era mi responsabilidad defenderme, no solo por mí mismo en ese caso, sino también por mis hijos, que en ese momento tenían 14 y 16 años”, continuó Depp. “Estaban en la escuela secundaria y pensé que era diabólico que mis hijos tuvieran que ir a la escuela y que sus amigos o personas de la escuela se les acercaran con la infame portada de la revista People con Heard con un moretón oscuro en la cara”.

El actor dijo que quería limpiar su nombre y limpiar a sus hijos de “esta cosa horrible que tenían que leer que su padre” había hecho “que no era cierto”.

“Mi objetivo es la verdad porque me mató que las personas con las que había hablado, con las que me había reunido a lo largo de los años... pensaran que yo era un fraude y que les había mentido”, dijo.

Depp dijo que los últimos seis años habían sido “tiempos difíciles”.

“Es extraño cuando eres Cenicienta, por así decirlo, y en 0,6 segundos pasas a ser Quasimodo”, agregó.

Depp dijo que se sintió expuesto al testificar, ya que ha sido una persona privada, que ha querido proteger a sus hijos de las “hordas de paparazzi” y que no quería que sus hijos vieran a sus padres como “productos de consumo”.

“No puedo decir que estoy avergonzado porque sé que estoy haciendo lo correcto”, agregó.

Al hablar de su infancia, Depp dijo que pensó que había sido normal “hasta cierta edad”. Después de nacer en Kentucky y mudarse de lugar en lugar (Depp señaló que a veces era difícil tener que ser siempre el niño nuevo), la familia se mudó al sur de Florida cuando él tenía alrededor de siete años.

Depp dijo que su madre era “muy impredecible” y que sus pies estaban “en llamas”, ya que sentía constantemente la necesidad de moverse.

El actor Johnny Depp testifica en la Corte de Circuito del condado de Fairfax mientras su caso de difamación en contra de su exesposa Amber Heard continúa en Fairfax, Virginia, EE.UU., el 19 de abril de 2022 (REUTERS)

“Tenía la capacidad de ser tan cruel como cualquiera”, dijo Depp, y señaló que esto también afectó a sus hermanos y a su padre. “Era bastante violenta y bastante cruel”.

Al describir la violencia de su madre, Depp dijo que era viable esperar “que te arrojaran un cenicero”. Agregó que golpeaba a sus hijos en la cabeza y que podía usar un “zapato de tacón o un teléfono o lo que tuviera a mano”.

Agregó que comenzó a ser capaz de detectar cuando su madre estaba a punto de “entrar en una situación en la que se iba a enfadar y alguien iba a terminar regañado. En general, era yo”.

Depp dijo que la familia estaba conmocionada y que los hermanos instintivamente se protegían cuando su madre pasaba porque “no sabían lo que iba a pasar”.

Dijo que su madre le decía a su hermano “cuatro ojos” por sus anteojos y “diente de conejo” por sus dientes frontales. Agregó que ella creció en el este de Kentucky, un área donde se vivía en “casuchas”. Depp dijo que ella “odiaba” a los padres “finos” de su padre.

Depp dijo que la familia aprendió a lidiar con el abuso físico, pero que el abuso verbal y psicológico “nos destrozó”.

Describió a su padre como “amable”, “tranquilo” y “tímido” que “sorprendentemente se mantendría muy estoico” cuando la madre de Depp “infligía el dolor”.

“Se lo tragó, lo soportó”, dijo Depp, y agregó que una vez vio a su padre golpear una pared de concreto y romperse la mano. “Él siguió siendo un caballero”.

“Pudo mantener la calma y la compostura”, así como su “relación con sus hijos”, dijo Depp. “Es un buen hombre”.

Depp continuó diciendo que su padre lo golpeaba con un cinturón si Betty Sue, su madre, se lo ordenaba. La relación de los padres finalmente llegó a su fin cuando Depp tenía 15 años. El padre de Depp le dijo que ya había tenido suficiente y agregó: “ahora eres el hombre”.

“Sentí que no estaba listo para escuchar esas palabras”, dijo el actor en la corte.

Depp dijo que la partida de su padre llevó a su madre a una “depresión profunda y oscura” y la imitó dando tumbos por la casa después de tomar una multitud de “pastillas para tratar de morirse”. Sobrevivió después de que le hicieran un lavado de estómago en el hospital.

Dijo que sus primeras experiencias de la vida familiar le enseñaron cómo criar a los niños porque sabía que necesitaba hacer lo “opuesto” a lo que hizo su madre.

“Nunca levantes la voz frente a los niños”, dijo y agregó que nunca quiso “gritarles ‘no’” sino mostrarles que hay opciones. “No tienes que pegar la percha en el enchufe eléctrico”.

La actriz estadounidense Amber Heard durante el juicio en la Corte de Circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, EE.UU., el 19 de abril de 2022 (EPA)

Al comienzo de su relación con Heard, Depp dijo que ella parecía ser “demasiado buena para ser verdad”.

Dijo que “se convirtió en algo normal” que Heard se quitara los zapatos cuando llegaba a casa del trabajo y le diera una copa de vino. Cuando él llegó a casa una noche y ella estaba ocupada, él se quitó las botas, dijo, y agregó que ella se acercó “con esa expresión en la cara” y le preguntó: “¿Qué acabas de hacer?”.

Según Depp, ella dijo que era “mi trabajo” quitarle las botas. “Eso es lo que hago, tú no haces eso, yo hago eso”.

Depp dijo que “hizo una pausa ante el hecho de que ella parecía visiblemente conmocionada o molesta porque había roto sus reglas de rutina”.

“Dentro de un año, un año y medio, se había convertido casi en otra persona”, agregó.

Depp dijo que tuvo que aumentar su seguridad después de la primera película de Piratas del Caribe cuando la gente comenzó a intentar entrar a su casa para ver al “Capitán Jack Sparrow” y seguir a su familia.

Dijo que su madre parecía “tranquilizarse” después de tomar unas “pastillas para los nervios” y que él, a los 11 años, también tomó una porque quería “tranquilizarse” pero “no sabía cómo hacerlo” y que quería “escapar de sentir tanto”.

“Ese fue el comienzo, cuando me di cuenta de que las pastillas para los nervios calman los nervios”, dijo, y agregó que había consumido todas las drogas “que conocía” a la edad de 15 años.

Agregó que nunca consumió ninguna sustancia “para ir de fiesta” sino que las tomaba “para adormecerse” a modo de “automedicación”.

“La caracterización de mi abuso de sustancias que ha dado Heard está groseramente embellecida, y lamento decir que gran parte de eso es simplemente falsa. Creo que fue un blanco fácil de alcanzar para ella”, dijo Depp desde el estrado de los testigos.