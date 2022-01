¿Se retira? Aaron Rodgers habló de su futuro con Green Bay Packers en la NFL

Una temporada rara la de Aaron Rodgers en la National Football League (NFL) 2021. De dudar si continuar en Green Bay Packers, a estar en el ojo de la tormenta por no vacunarse contra el COVID-19, a donde está ahora: En el mejor equipo de la liga y como el principal candidato a MVP.

Con 12 victorias y 3 derrotas, los Packers se encuentran en la cima de la NFC y dependen de ellos mismo para tener fecha libre en Playoffs. Por su parte, Rodgers ha tenido una segunda mitad de temporada tan prolífica que rebasó a Tom Brady como el principal candidato a llevar el premio a Jugador más Valioso, el cual ya ganó tres veces (la última en 2020).

Hoy, en conferencia de prensa, primero declaró lo feliz que está este año y lo bien que la ha pasado en la franquicia. "Este ha sido uno de mis años favoritos de football. Es difícil pensar un año que disfruté más que este, incluso con toda la adversidad", dijo el #12 de acuerdo al periodista Ryan Wood.

¿Potencial retiro de Aaron Rodgers de la NFL?

Cuando le preguntaron sobre un posible retiro, el mariscal de campo futuro miembro del Salón de la Fama tuvo una extensa respuesta que a continuación será exhibida, gracias al mencionado Ryan Wood:

"No descartaría eso. Creo que estoy disfrutando esta temporada y jugar el año que viene estará en mi cabeza. Lo que quiero es no retirarme como un fiasco, sino que poder jugar cuando me vaya, es importante para mí. Si algo me enseñó este año, es que todavía puedo jugar. Todavía amo el juego, puedo ser competitivo y disfruto de la semana. Hay muchas cosas que reflexionaré en la offseason, pero decir eso no quiere decir que me iré a otro lado. Aprecio cómo creció mi relación con Brian Gutekunst. Aprecio a Matt (LaFleur) y amo a mis compañeros. No será una decisión que se extienda por meses, tendré conversaciones adecuadas y lo decidiré en algún punto. No haré esperar al equipo y una vez que me decida, y si decido seguir aquí, será una decisión rápida."