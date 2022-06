Los restos hallados en el Amazonas son del periodista británico Dom Phillips, dice la policía

Algunos de los restos humanos de dos cuerpos que fueron hallados en el Amazonas fueron identificados como los del periodista británico Dom Phillips, según ha confirmado la policía de Brasil.

El periodista de 57 años y el experto indigenista Bruno Pereira, de 41, fueron reportados como desaparecidos el 5 de junio después de que no se supo de ellos cuando viajaban por el valle de Javari, cerca de la frontera de Brasil con Perú.

La identificación de Phillips se hizo usando registros dentales, aseguraron. El segundo cuerpo, que se cree que es el de Pereira, aún está siendo examinado en la ciudad capital Brasilia, adonde ambos cuerpos fueron llevados para su análisis.

El sospechoso, Amarildo da Costa de Oliveira, confesó haber enterrado los cuerpos a principios de esta semana, según la policía brasileña.