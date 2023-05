La respuesta de Aracre a la investigación de la Aduana a Syngenta y su “relación tóxica” con Cerruti

Antonio Aracre apuntó contra Cerruti y respondió a la investigación de la Aduana por su gestión en Syngenta - Créditos: @Captura

El exjefe de Asesores del presidente Alberto Fernández, Antonio Aracre, se refirió hoy a la reciente imputación en la Justicia de la empresa Syngenta por un supuesto contrabando calificado que habría ocurrido cuando el ex funcionario realizaba tareas ejecutivas en la misma. “Me suena raro. Con 37 años en la compañía y 12 de CEO, nunca pisé Tribunales”, dijo.

Aracre, quien sigue su derrotero por los medios tras mantenerse en silencio las dos semanas subsiguientes a su renuncia el 18 de abril, habló hoy sobre la investigación que se abrió en la Justicia y se hizo pública luego de sus críticas al gobierno de Alberto Fernández y al ministro de Economía, Sergio Massa.

“Algunos periodistas me dijeron que tenían esa información [por la denuncia de contrabando calificado], pero hasta el día de ayer no tuve ninguna notificación desde la compañía, me suena raro, con 37 años en la compañía y 12 de CEO nunca pisé un tribunal de nada”, explicó en diálogo con Radio 990.

“Pero si Aduana cree que hay algo mal liquidado, algo mal hecho, está en todo su derecho de analizar y ver. Yo ya no tengo nada que ver con la empresa, es una multinacional y la conozco, sé que lo que haya que hacer lo va a hacer porque es una empresa que no está para ganar dinero con la evasión de impuestos, sino con la venta de sus productos”, aseguró.

“Sí me suena raro el momento [en el que se da la denuncia] y las formas. Eso sí me suena raro”, recalcó quien renunció luego de tres meses en el Gobierno y tras rumores de que tenía una relación tensa con Massa.

Luego de hablar con los medios sobre su salida del Gobierno, de decir que “no hay un plan económico” y negar trascendidos que indicaban que se “estaba poniendo el traje de ministro de Economía”, el miércoles por la tarde, la Aduana, ente a cargo de Guillermo Michel, hombre muy cercano a Massa, informó sobre la denuncia contra Syngenta.

De acuerdo a la Administración Nacional de Aduanas, Syngenta, la firma agroquímica en la que Aracre trabajó hasta diciembre 2022, fue imputada por contrabando calificado por un juez federal de Campana. Esta investigación resultó a partir de una denuncia por triangulación de importaciones con falsificación de documentación en el ingreso de mercadería al país.

Según la imputación, varias de las maniobras de triangulación realizadas para evadir impuestos nacionales con Uruguay, se habrían dado cuando Aracre era CEO. La Aduana, organismo que depende de la AFIP, dice que observó potenciales delitos durante los últimos cuatro años de su gestión, entre 2018 y 2022.

Falta de comunicación, de acciones y la relación tóxica con Cerruti

Por otra parte, Aracre volvió a criticar la falta de comunicación dentro del Gobierno y la falta de capacidad de diálogo en equipo del presidente lo que mella en su “capacidad de hacer”.

“A mí me costó romper esa pared con Alberto Fernández, logré tener después un diálogo directo por suerte” explicó. Más adelante, hizo referencia al paper que le había presentado al presidente, según dijo, tal cual se lo había pedido el ministro de Economía Sergio Massa, en el que hacía aportes para evitar una reacción de la economía tras la difusión del índice de inflación pasado, del 7,7%.

“Creo que este gobierno tiene la capacidad de hacer, pero se le dificulta la comunicación interna, no hay espacio para dirimir diferentes pensamientos, yo lo que quise hacer es un aporte. Le sobra la buena intención, es peronista, pero no puede discutir a nivel interno acciones, porque solo discute ideas”, apuntó.

“Hay un proyecto de distribución de renta interna pero no se discute ¿Cómo puede ser que no se discuta? No hay coordinación de acciones por falta de discusión. No se promueven reuniones en equipo, yo no participé en ninguna reunión de Gabinete porque no hubo”, señaló.

Consultado por su relación con Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, dijo: “Con Gabriela tuve discusiones. Cuando quiere te contesta, cuando no, te clava el visto. Pero siempre presupone que vos tenés la culpa de lo que pasa. Además, difunde cosas que supuestamente pasan y no debe ser así. Dijo que yo había tenido off con periodistas y eso no pasó. No quiero tomar cosas a nivel personal”.

Ante la pregunta de si “hay un entorno tóxico alrededor del presidente”, explicó: “Yo lo dije por la relación que yo tenía con Gabriela, porque me clavaba el visto, o venía y me hablaba y yo no le daba bola. No es un entorno donde se trabaje en equipo, yo estoy acostumbrado a discutir propuestas, no ideas”.