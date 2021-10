Un reportero lleva tiempo poniendo los puntos sobre las íes a 'Sálvame'

Por Mike Medianoche.- El oficio de reportero del corazón es muy complicado, más de lo que muchos espectadores queramos imaginar. Hay que estar a las duras y a las maduras al pie del cañón, haga frío o calor, haya que tratar un tema de gran relevancia o un simple salseo de usar y tirar. Y en el programa Sálvame no todos los colaboradores parecen tomarse en serio a estos compañeros que están a pie de calle, y por eso José Antonio León, reportero del formato de La Fábrica de la Tele, alzó la voz este miércoles, poniéndole los puntos sobre las íes a Carmen Alcayde.

León iba a dar una última hora de la familia Pantoja cuando escuchó que Carmen desde el plató decía “¡Al rescate de Kiko Rivera!” y eso le encendió. Muy serio, explicó que lo que él está haciendo es periodismo, llamando por teléfono a los implicados y pidiendo su versión de los hechos, y no le gustaba el tonito de esa frase de ir al rescate del DJ. “Decidme, de los que estáis ahí, quién ha llamado a todos los implicados y a Kiko Rivera. El tonito lo tenéis con los personajes, pero no con los compañeros que hacen su trabajo”, espetó muy molesto.

La presentadora de Sálvame del día, Carlota Corredera, le dijo que ellos no eran el enemigo, y eso alargó el discurso sobre su profesionalidad y sus “principios básicos” del oficio de informar. “He tenido un brote de reivindicación periodística”, insistió el reportero, quien ya ha demostrado en otras ocasiones que no se calla si cree que tiene la razón o si se comete una injusticia sobre su trabajo.

Y es que este reportero, a quien todos los espectadores de Sálvamere conocerán de un simple vistazo por su conocida melena rizada, ya pueso previamente el grito en el cielo cuando ha sentido que le han hecho de menos. José Antonio León no diferencia si la culpa la tiene el equipo de dirección, los compañeros presentes en el plató, comunicadores de la misma cadena pertenecientes a otros programas o la propia Mediaset.

Echando la vista atrás podemos ver cuando Sálvame cumplió 9 años, en 2018, y se hizo un vídeo que recordaba algunos de los mejores momentos vividos en ese universo rosa que ocupa toda la franja de tarde. En las imágenes aparecieron los presentadores, los colaboradores, se recogieron anécdotas… Y no hubo un solo fotograma que sirviese de guiño ni a él ni a ninguno de los demás reporteros. Muy serio, criticó que no hubiesen incluido algún plano aunque fuese haciendo alguna tontería. Poco después, en otra conexión volvió a hablar con un tono más relajado. “Me ha salido así, no os toméis a mal todo, que son cosas que surgen de estar mucho tiempo en la calle”, explicaba, como si tuviese que pedir perdón por haber sido ninguneado.

En noviembre de 2020, cuando una de las noticias que más se comentaban en todos los programas de Telecinco era el de La herencia envenenada y cómo Kiko Rivera había encontrado los enseres de Paquirri ocultos en la finca de su madre, El programa de Ana Rosa citó como fuente a Jorge Javier Vázquez con un vídeo de Sálvame. Si hubiesen dejado unos segundos más, la audiencia podría haber comprobado que era José Antonio León quien desveló esa información, y eso le hizo despacharse a través de Twitter.

“Me parece fatal que El programa de Ana Rosa diga que la información del 2 de agosto -cuando saltó la liebre- es de Jorge Javier Vázquez y corten en edición quién es el periodista y compañero que da la información”, se quejaba, con todas las de la ley. Una vez más sus esfuerzos, su dedicación y su valiosa agenda de contactos quedaba silenciada. “Gracias compañeros por desvalorar a los que estamos currando en la calle y aportamos luz en más de una ocasión”, terminaba en su alegato virtual.

Me parece fatal q @elprogramadear diga q la información del 2 d agosto es de Jorge y corten en edición quien s l periodista y compañero q da la información!Gracias compañeros para desvalorar a los q estamos currando en la calle y aportamos luz en más de una ocasión!@PratSandberg — José Antonio León (@Joseantonioleon) November 16, 2020

¿Aprendió la lección Mediaset? En absoluto. Porque en el mes de enero de este mismo 2021 el grupo lanzaba una promo en la que aparecían numerosos rostros de la cadena, incluidos los reporteros de El programa de Ana Rosa, pero no había ni rastro de los de Sálvame. Ahí volvió a utilizar Twitter para reclamar “algún planito de los reporteros que tantas alegrías han dado en estos 11 años de Sálvame”. Dicho tuit, sin embargo, fue borrado más tarde, no sabemos por qué razón, como si pudo recibir algún tirón de orejas desde arriba.

Parece que lo único que desea León es que le reconozcan su sitio, y que le dejen trabajar sintiéndose tenido en cuenta. Por eso brotó también el pasado mes de agosto cuando le exigieron una conexión sin avisar, de un momento para otro. Cuando entró en directo a Sálvame explicó que “si nos piden conectar con 5 segundos de antelación es imposible”, y encima, que por no haber podido entrar cuando el plató lo requería le pusieron “verde por el pinganillo”.

Tras tanto tiempo poniendo los puntos sobre las íes al universo de Sálvame es normal que poco a poco José Antonio León vaya abriendo su trayectoria hacia nuevos puertos profesionales. Hace unos días anunció su incorporación al portal Emoción de Movistar, donde resumiría el día a día de la prensa rosa. Y más allá del cuore, León montó hace poco más de un año un local de copas en Sevilla, y que al parecer, está siendo un auténtico éxito. Eso sin olvidar que en 2019 incluso probó suerte con la música, lanzando un single llamado Voy detrás de ti en el que contó con la colaboración de Dr Bellido, y que cuenta con más de un millón y medio de reproducciones en YouTube.

