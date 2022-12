Reportan explosiones en dos bases aéreas rusas, tres muertos

5 dic (Reuters) - Tres personas murieron cuando un camión cisterna de combustible explotó en una base aérea rusa el lunes, dijo una agencia estatal de noticias, y un gobernador regional reconoció informes de una explosión en otra base que alberga aviones bombarderos que forman parte de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia.

La agencia de noticias estatal RIA dijo que otras seis personas resultaron heridas en la explosión de un camión cisterna en Riazán, 185 kilómetros al sureste de Moscú.

Roman Busargin, gobernador de la región de Saratov, más al sureste, tranquilizó a los residentes después de lo que llamó informes en las redes sociales de un "fuerte estallido y un destello" en la base aérea de Engels de la región.

"Quiero asegurarles que no hubo emergencias en las zonas residenciales de la ciudad. No hay motivos de preocupación. No se dañó ninguna infraestructura civil", escribió Busargin en Telegram.

"La información sobre incidentes en instalaciones militares está siendo verificada por las agencias de seguridad".

La base de Engels está a unos 730 kilómetros al sureste de Moscú. Es una de las dos bases de bombarderos estratégicos que albergan la capacidad nuclear aérea de Rusia, la otra está en la región de Amur en el Lejano Oriente ruso.

Rusia tiene de 60 a 70 aviones bombarderos estratégicos de dos tipos: el Tu-95MS Bear y el Tu-160 Blackjack. Ambos son capaces de transportar bombas nucleares y misiles de crucero con armas nucleares.

Riazán y Saratov están a cientos de kilómetros de Ucrania, donde la invasión de Rusia está en su décimo mes.

Cuando se le preguntó sobre los incidentes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo: "No tengo esa información. Acabo de ver los informes de los medios, pero no tengo información específica. No puedo comentar. Le recomiendo que se comunique con el Ministerio de Defensa".

Cuando se le preguntó si el presidente Vladimir Putin estaba al tanto de los incidentes, dijo: "Ciertamente. El presidente recibe regularmente toda la información relevante de los servicios relevantes".

(Reporte de Reuters; Escrito por Mark Trevelyan; Editado en Español por Manuel Farías)