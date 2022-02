Antonio Orozco no ha ganado el Goya pero es el menor de sus problemas

El pasado 19 de enero, Antonio Orozco sorprendía a todos anunciando su segunda paternidad. El cantante, que ya tiene un hijo adolescente llamado Jan, fruto de la relación que mantuvo con Susana Pratt (quien murió en 2017 a causa de un cáncer linfático) recientemente ha sido padre de una niña a la que han puesto de nombre Antonella. Y es que, aunque el artista dejó claro en su perfil de Instagram que no asume este papel en solitario, aún se desconoce la identidad de la madre porque desea mantener su vida privada en un discreto segundo plano.

Además de en el terreno personal, la vida también sonríe a Antonio Orozco en el plano profesional. Aunque el cantante catalán el pasado sábado 12 de enero no ganó el Premio Goya, en la categoría de mejor canción original por el tema Que me busquen por dentro de la película El cover, no tiene de qué preocuparse. Y es que el artista afronta un nuevo comienzo televisivo tras fichar por el nuevo programa de Amazon Prime Video, True Story España. Una página en blanco con la que pone de manifiesto que es mucho más que un coach de La Voz.

Antonio Orozco asiste a la reunión de los nominados a la 36 edición de los Premios Goya en Florida Retiro el 16 de diciembre de 2021 en Madrid, España. (Photo by David Benito/Getty Images)

El próximo 23 de noviembre Antonio Orozco cumple 50 años, una cifra redonda que afronta con una sólida carrera como compositor. El de Hospitalet de Llobregat lleva más de dos décadas en la industria musical desde que en el año 2000 lanzara el álbum Un reloj y una vela. Después vendrían los discos Semilla del silencio (2001), El principio del comienzo (2004), Cadizfornia (2006), Renovatio (2009), Dos orillas (2013), Destino (2015) y Aviónica (2020).

Claro que lo más significativo no es tanto que Antonio Orozco haya ganado reconocimiento, en forma de premios y aplausos del público que copan sus conciertos, sino que de un tiempo a esta parte ha demostrado que es un artista polifacético que también da la talla en televisión. Y no solo como invitado de programas como El Hormiguero de Antena 3 o La Resistencia de Movistar+, ahora también promete como nueva estrella de Amazon Prime Video.

Sin ir más lejos, Antonio Orozco se ha instituido como todo un emblema de la marca La Voz, tanto en su emisión en Telecinco como en la actual en Antena 3. Si echamos la vista atrás, el cantante asumió el papel de coach por primera vez en la segunda edición en sustitución de Melendi, quedando en tercera posición con el finalista Jaume Mas.

El catalán no tardaría en conocer la victoria ya que en La Voz 3 se llevó el gato al agua con Antonio José, a quien apadrinó e impulsó musicalmente. Asimismo, el intérprete de Pedacitos de ti logró el tercer puesto con Javi Moya en La Voz 6 de 2019, y la medalla de plata con Johanna Polvillo en La Voz 7 de 2020, estas dos últimas ediciones ya emitidas en la cadena de San Sebastián de los Reyes.

Si bien Antonio Orozco se mostró muy comprometido y humilde con este rol de coach en la versión de adultos, lo cierto es que el cantante también se dejó la piel en varias ocasiones del concurso protagonizado por pequeños talentos. Así, el catalán ganó La Voz Kids 3 con Rocío Aguilar y aportó su granito de arena para que Flori Cutitaru se coronara como segunda finalista de La Voz Kids 4. En cada entrega, el artista demostró que tiene una personalidad auténtica, resultando muy paternalista con los críos.

Igualmente cabe subrayar que Antonio Orozco también sacó a pasear su carisma y, sobre todo, su vena más solidaria como coach de varias ediciones de la versión para mayores de 60 años. Tanto es así que Juan Mena, Nicolás Fioole y José Hervin quedaron en segunda posición con él en las respectivas ediciones.

Rememorando el paso de Antonio Orozco por La Voz da la sensación de que, más allá de su carrera como cantante, el catalán se había acomodado, televisivamente hablando, en su rol de coach. Pero nada más lejos de la realidad. El artista tiene nuevo proyecto entre manos y nada más y nada menos que en el nuevo programa presentado por Ana Morgade y Arturo Valls para Amazon Prime Video.

Titulado True Story España, este programa original de comedia se estrenará próximamente en exclusiva en la plataforma de pago lo que marca un nuevo desafío para Antonio Orozco dado que se podrá seguir en más de 240 países y, seguramente, permitirá que los espectadores descubran nuevas facetas del intérprete de Llegará.

©Amazon Prime Video

Porque Antonio Orozco ha fichado como participante de True Story España junto a Paula Echevarría, Martita de Graná, Julio Iglesias Jr, Pepe Reina y Lola Índigo. Rostros del panorama nacional de lo más dispares que durante 6 capítulos, de media hora de duración cada uno, relatarán una sorprendente vivencia. Y lo harán con todo lujo de detalles, resaltando las partes más divertidas e insólitas.

Este programa producido por Warner Bros. ITVP España va incluso más allá ya que Antonio Orozco será uno de los protagonistas que compartirá una anécdota inédita, real y divertida que cobrará vida a través de una recreación cinematográfica de los hechos que estará dirigida por Secun de la Rosa y en la que participarán reconocidos actores a nivel nacional.

O sea, con este nuevo desafío mediático, que es la versión española del popular programa australiano True Story with Hamish and Andy, todo apunta a que Antonio Orozco sacará a relucir su carácter más genuino con tal de sorprender a la audiencia con sus peculiares anécdotas. Al fin y al cabo, el poder del formato radica en relatar sorprendentes vivencias personales así que seguro que el cantante se presta rápidamente a la comedia distendida.

En otras palabras, Antonio Orozco volverá al candelero después de su tropiezo en la edición número 36 de los Premios Goya. Y es que el catalán fue candidato en la categoría de mejor canción original por su composición Que me busquen por dentro para la película El cover, pero finalmente no se llevó el gato al agua dado que el galardón recayó en Te espera el mar de María José Llergo, para la cinta Mediterráneo. De todos modos, el cantante no tiene de qué preocuparse porque a la vuelta de la esquina le espera un proyecto en Amazon Prime Video que promete no dejar indiferente a nadie.

