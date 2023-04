La reina Isabel II se sorprendió cuando Meghan “rechazó” su consejo, afirma nuevo libro

La reina Isabel II se “sorprendió” cuando Meghan Markle “rechazó” su consejo para adaptarse a la vida de la realeza, según el autor de un nuevo libro.

El comentarista de la realeza Robert Jobson hizo la afirmación en su nuevo libro titulado Our King Charles III: The Man and the Monarch Revealed, que se publicará el 13 de abril.

Jobson alega que la difunta reina sugirió a la duquesa de Sussex que le pidiera consejos a Sophie, ahora duquesa de Edimburgo, después de que se uniera a la familia real, porque la monarca sintió que su nuera podría actuar como asesora de Meghan.

Sin embargo, según Jobson, la duquesa “dejó en claro que tomaría sus propias decisiones” y supuestamente rechazó la sugerencia con el argumento de que contaba con el príncipe Harry.

“Cuando la reina —que le había pedido a su entonces secretaria privada adjunta, Samantha Cohen, que trabajara con Meghan durante un periodo en el que tuvo que estar en cama— sugirió calurosamente que debería pedir apoyo y consejos a Sophie, condesa de Wessex, Meghan descartó la idea y dijo: ‘Tengo a Harry’”, Jobson escribió. “Su respuesta sorprendió a la reina”.

Notablemente, Jobson no es el primero en hacer esta afirmación. El locutor de temas de la realeza Gyles Brandreth dijo anteriormente en Lorraine de ITV que la duquesa de Sussex prefirió buscar la ayuda de su esposo cuando se unió a la familia real.

“La reina le dijo a Meghan: ‘Eres nueva en esto. Acoplarse a la familia real no es fácil para todos. Tal vez Sophie Wessex, la última en entrar, pueda ser una especie de mentora. Ella podría aconsejarte, ayudarte’. Pero Meghan dijo: ‘No, no creo que lo necesite, tengo a Harry’”, Brandreth afirmó a la anfitriona Lorraine Kelly en diciembre de 2022, poco después del estreno de la docuserie en Netflix de Harry y Meghan.

Brandreth también dijo que la reina le ofreció el consejo a Meghan por el amor que tenía por su nieto Harry y que estaba “muy interesada” en que la relación de pareja funcionara.

“Ella quería a Harry”, Brandreth dijo de la difunta monarca. “Ella quería a todos sus nietos, pero lo quería en particular a él porque le encantaba su sentido del humor y sé, de hecho, que recibió a Meghan con calidez y estaba muy interesada en que funcionara”.

Sophie luego reflexionó sobre la salida de los Sussex de la familia real durante una entrevista con The Sunday Times y dijo que los miembros de la familia real hacen todo lo posible para ayudar a los nuevos miembros a adaptarse.

“Todos tratamos de ayudar a los nuevos miembros de la familia”, dijo en ese momento, y agregó: “Solo espero que sean felices”.

Durante la reveladora docuserie de Netflix sobre los duques de Sussex, Meghan recordó pensar que Harry estaba haciendo una “broma” cuando le preguntó si sabía cómo hacer una reverencia poco antes de su primer encuentro con la reina.