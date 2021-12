La reacción de Reese Witherspoon luego de que Matthew McConaughey le confesara que había estado enamorado de ella

Captura de pantalla

Hay historias que tardan en conocerse dentro del mundo de Hollywood e incluso llegan a oídos de sus protagonistas en momentos inesperados. Así fue como Reese Witherspoon se desayunó de que había tenido un candidato de alto perfil hace muchos, muchos años. En una nota en el programa de Ellen DeGeneres, la actriz -quien fue a promocionar junto a Matthew McConaughey el film animado Sing 2- se enteró de que su colega había estado enamorado de ella en el pasado.

Ante tamaña confesión, Reese puso una cara de sorpresa que quedó inmortalizada en un meme. Ellos se conocen desde hace años y son grandes amigos, pero claramente nunca habían tenido una charla sobre sus gustos amorosos en el pasado.

Sobre el final de la entrevista, DeGeneres quiso saber cuál había sido el primer famoso del cual se habían enamorado o que les había gustado. La primera en responder fue Reese, quien contó que fue Jim Morrison, el cantante de The Doors. Mucho más picante fue la respuesta de Matthew quien sin dudarlo lanzó: “Yo estaba un poco enamorado de la joven que está sentada a mi izquierda”. Ante la cara descolocada de su colega, continuó: “Ella fue uno de mis primeros amores imposibles y si has visto la película (haciendo referencia al film Verano del ‘62: Fin de la inocencia, de 1991), es inevitable no estar enamorado de ella”. Y para que no queden dudas, reafirmó: “Es verdad, es una historia real”.

Whiterspoon quedó en shock y su reacción enterneció a todos los espectadores. La actriz de Legalmente rubia estaba boquiabierta y exclamó “¡¿Qué?! ¡Que alguien anote esto!”.

Tras aquella revelación inesperada, los actores hicieron chistes sobre el tema, y se dieron cuenta de, pese a que compartieron cartel en tres películas, nunca aparecieron juntos en una misma escena. “Creo que la gente quiere vernos juntos en una película real”, dijo la actriz. Los gritos dentro del estudio no hicieron más que confirmar esa teoría. En tanto, McConaughey reflexionó al respecto y dijo que eso que acababa de suceder sería un buen argumento para una comedia romántica.

McConaughey contó también que, pese a no haber compartido el set, se cruzaron por primera vez en 2006, luego de que ella se alzara con un Oscar por su trabajo en Johnny & June, pasión y locura. “Nos encontramos en un restaurante en Beverly Hills, nos dijimos ‘hola’ y compartimos un trago”, relató él. “Recuerdo que me felicitaste por mi premio”, sumó Whiterspoon, que aseguró que tiempo después conocieron a sus respectivas parejas e hijos, y así se volvieron más cercanos.

“Quiero contar que Matthew robó mi corazón fue el día de mi casamiento”, relató la actriz. “Ese día, él bailó con todas las invitadas que tenían más de 65 años... Ese es el tipo de persona que es. Mi madre podría haber muerto ese día, estaba como ‘oh, dios mío’”, recordó entre risas.