La profunda confesión de Benjamín Vicuña en la tevé chilena, en una entrevista con Cecilia Bolocco

Benjamín Vicuña se confesó en la televisión de su país

Benjamín Vicuña es un enamorado de la vida. A pesar de sus desencuentros amorosos, del duro golpe de la pérdida de su hija Blanca y lo que ha tenido que atravesar en los últimos años, el actor no se da por vencido y, en sus planes, sigue estando el hecho de apostar al amor.

“Tu te separas de Pampita pero vuelves a creer en el amor, vuelves a tener hijos, ¿cómo se reconstruye uno después de un episodio así (por la muerte de Blanca)? Te veo siempre con una ilusión muy grande por la vida”, le preguntó Cecilia Bolocco al actor durante una entrevista en Todo por ti, el programa que conduce en Canal 13 de Chile.

“Tengo una cosa de aferrarme a la vida con toda la fuerza y una idea de familia muy fuerte. Me gusta estar en familia, me gusta, siento que es el gran refugio que tenemos. “, reflexionó el actor durante la charla. “Hay personas que te dicen, ‘a los 43 años, la soledad’; pero yo no lo entiendo, no me gusta, no lo comparto como filosofía de vida”,agregó.

Vicuña disfruta de estar en pareja y construir un hogar de a dos y eso es lo que busca. “Yo soy súper compañero. Hay gente que piensa que una compañía es una muleta, algo muy machista también, pero no es una muleta, es realmente acompañarse, vivir la vida en equipo, la generosidad. Me gusta y lo veo así ”.

“Creo que me voy a volver a levantar y voy a volver a apostar, siempre. Hasta que me queden los últimos dos centavos yo voy a apostar por la vida y por el amor” , aseguró el actor, que se separó de su última pareja, Eli Sulichin, hace pocas semanas. “Mientras exista un hilo de respiración, hay vida. Para mí, si no hay amor, no hay vida. El amor es todo ”.

Durante la conmovedora entrevista, en la que también participó la madre del actor, Isabel Luco Morandé, ambos recordaron a Blanca, fallecida hace 10 años. “Siempre le digo a Benjamín: ‘Esa vida hay que honrarla’. Ha sido una cosa maravillosa con lo de Blanquita ¡Cómo ha podido levantarse, cómo ha podido volver a creer en el amor, volver a apostar por la vida! Yo hubiera sido incapaz”, dijo la mamá.

“No voy a hablar de detalles ni de intimidades, pero sí puedo decir que en estos 10 años ha sido un viaje, como familia, de amor, donde la ausencia se transforma en presencia”, sostuvo. “Si aprendes a encariñarte con esa figura que te acompaña siempre, como un ángel, una sombra o una figura abstracta. Hoy definitivamente es una de las razones por las que no le tengo miedo a la muerte, por las que trabajo, me levanto a la mañana y no hay una cosa que no haga, o cuando siento una profunda emoción, que no se la dedique a ella. En estos 10 años he tratado de transmitir eso”, remarcó.

El supuesto casamiento con la China Suárez

La conductora le preguntó a Vicuña cómo fue para él ver a su madre nuevamente enamorada. Su respuesta sirvió como puntapié para que rápidamente Bolocco le preguntara a su madre: “¿Este niño te va a llevar alguna vez al altar?” y a los pocos minutos redirigió la pregunta directamente al actor, quien manifestó: “A esta altura es más para una teleserie”. Sin embargo, Isabel tomó la palabra y lanzó un comentario que no pasó inadvertido: sugirió que el actor se habría casado con la China Suárez, el mismo día en el que bautizaron a Magnolia, la hija mayor que tienen en común.

“¿Te acordás? Cuando bautizó a la Magnolia, alguien de repente le dijo: ‘Padre, por qué no aprovecha y no hace un dos en uno?’. Y aprovechamos de casar a... Le habían dado unas bolsitas de arroz para esta pareja... Pero fue precioso, ¿se acuerda?”, insistió. Con la cabeza gacha, el protagonista de El primero de nosotros indicó: “No, no fue un rito”. Y agregó: “¡No, mamá, no!”. Para eso, puso un tono de voz un poco más elevado y serio, aunque con un toque de risa, para dar por finalizado el tema.

“¿O sea, tú te quieres casar en algún momento o no has querido nunca, no te interesa?”, lo cuestionó Bolocco. “No tengo una particular afinidad por el rito, ni por la fiesta, ni por la Iglesia. Creo que hay cosas más importantes. Sí encontrar una compañera, eso sí”, sostuvo el actor chileno. Tras esto, Cecilia anunció que quería cambiar de tema y encaminó la conversación hacia lo laboral.