Probamos los nuevos televisores Neo QLED de Samsung, pensados para los gamers

Así son los nuevos televisores Neo QLED de Samsung, orientados al público gamer

Cuando hablamos de videojuegos, lo primero que pensamos es en qué consola se juega, o bien, si estamos más del lado entusiasta de las PC, en cómo armar nuestro propio equipo. Que la velocidad de carga, que la resolución en 4K, o cuántos cuadros por segundo permite cada juego.

Pero un punto fundamental para poder ver todo ese poderío de una PS5 o una computadora con gráficos de última generación, es, sí o sí, una pantalla acorde para disfrutarlo. Y si buen suena algo básico, hoy en día la mayoría de los usuarios argentinos de juegos tienen el poder de hardware para ver contenidos a 4K a 120 cuadros por segundo (una configuración ideal), pero no tienen una pantalla que permita mostrar esta calidad de imagen, ya que no todas las teles 4K tienen una velocidad de respuesta apta para el gaming, o bien no tienen 60, 120 o 144 Hz de tasa de refresco, ni un sistema que procese las imágenes para no ver un fantasmita en cada movimiento de nuestro personaje.

Bajo esta premisa, Samsung lanzó una nueva colección de TVs, las Neo QLED QN90B pensadas específicamente en lo que exige una consola o una PC a la hora de juegos. En un evento para la prensa durante la Brasil Game Show, en la ciudad de San Pablo (y con campeonato de videojuegos incluido), pudimos probar varios juegos en las nuevas teles de Samsung. Jugamos Fall Guys, Multiversus, Forza y varios juegos más para ver y sentir la reacción de las teles de última generación en comparación con la que tenemos en casa, y la diferencia se siente.

En este caso, probamos un modelo de 50 pulgadas (esta versión gamer viene en 43 y 50) con resolución 4K y hasta 144 Hz de tasa de refresco (cuanto más, por encima de 60 Hz, más fluido se ven los movimientos del juego). Ideal para títulos como Counter Strike o Valorant, esta capacidad le da una llegada de hasta 144 cuadros por segundo a la hora de jugar, y en el caso de las consolas, juegos hasta 120 FPS.

Además, es importante mirar la cantidad de puertos y la calidad de los HDMI que trae el sistema. Para exigir como corresponde una Xbox Series X, por ejemplo, vamos a necesitar puertos HDMI 2.1. ¿Por qué? Porque hoy, salvo las TV más caras del mercado, que vienen con un puerto de esta característica, los smart TV traen puertos HDMI 2.0, que permiten resolución 4K hasta 60hz y 60FPS. Con los HDMI 2.1 aumentamos esta capacidad hasta 4K hasta 120 Hz y en 8K a 60 Hz, y en la nueva Neo Qled, vienen cuatro puertos 2.1 lo que va a dar como resultado una mayor resolución con más tasa de refresco, sumado también a sus 5 ms de respuesta y su baja latencia que dan una sensación mayor de control de nuestras acciones dentro de los juegos.

Además, estas teles Neo Qled vienen con el sistema AMD Free Sync Pro y los sistemas de procesamiento Motion Xcelerator y Turbo Pro para reducir el famoso “fantasma” en la imagen con los movimientos. También la TV cuenta con Multiview, para separar contenidos que estemos viendo, o bien permite pasar a ultra-wide lo que estamos jugando, para tomar más ancho el campo de juego.

En cuanto al panel, en este caso es, como comentamos, de 43 y 50 pulgadas, cosa que nos sonó a poco cuando hablamos de tanta tecnología. Estos paneles también poseen una nueva tecnología llamada Quantum Mini LED, con LEDs 40 veces más pequeños que un Qled tradicional, para una iluminación más uniforme.

Lo que no pudimos probar en estas TVs, ya que jugamos con auriculares, fue su sistema de sonido Dolby Atmos, con Object Tracking Sound que simula el origen de los sonidos con la ubicación de los objetos en escena.

Juegos en la Nube

Si bien te contamos todo lo que tiene esta tele para mejorar tus juegos cuando les conectás una consola, otro punto fuerte, y quizás el más interesante, es que las Neo QLED son un paso al futuro del gaming, no solo por su tecnología, sino también porque son las primeras que vienen con el sistema Xbox Cloud Gaming directamente integrado en el software de la tele. ¿Cómo es esto? Si tenés una cuenta de Xbox Game Pass Ultimate, solamente tenés que conectar a la tele un joystick por Bluetooth, apretar click en la app de Xbox y podés acceder a todo el catálogo de Xbox Cloud Gaming directo desde la TV, sin tener que invertir en una consola. Todo se hace por streaming, pero a alta calidad.

En nuestra experiencia probándolo, con una conexión óptima, fue realmente espectacular la calidad de juego, donde no notás diferencias en la reacción de nuestros personajes con un juego corriendo en una consola propia. Obviamente, no se ve a tan alta calidad de gráficos que jugando con una consola conectada directo a la pantalla, pero la experiencia de juego es sobresaliente, tanto que puede justificar la compra de esta TV con este sistema, y no tenés gana de gastar un extra en una consola (sí habrá que pagar el abono mensual de Xbox, que es de 899 pesos más impuestos por mes.

Estos nuevos Neo QLED Gaming TV que se producen en Tierra del Fuego, ya están disponibles en la Argentina en 43″ a un precio de 239.999 pesos y de 50″ a un precio de 289.999 pesos.