Presidenciables en cuarentena obliga a campaña virtual en Chile

(Bloomberg) -- Casi dos semanas antes de las elecciones presidenciales en Chile, uno de los candidatos contrajo covid-19, obligando a cinco de sus contrincantes a realizar cuarentena y a que la campaña se haga de forma virtual.

Gabriel Boric deberá permanecer aislado durante 10 días tras dar positivo, mientras que los rivales Sebastián Sichel, Eduardo Artés, Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami y José Antonio Kast deberán permanecer en cuarentena durante siete días.

El exlíder estudiantil Boric había liderado las encuestas, pero ahora se enfrenta al ascenso del candidato conservador Kast, quien aparece como vencedor sobre Boric en segunda vuelta en dos encuestas recientes.

Las medidas de cuarentena pueden obligar al Congreso a retrasar la votación de un proyecto de ley para permitir una cuarta ronda de retiros de fondos de pensiones, originalmente programada para el 9 de noviembre, y otra sobre la acusación constitucional del presidente Sebastián Piñera.

El Gobierno ha identificado a 54 personas que estuvieron con Boric durante los últimos días, que también deberán aislarse, dijo Helga Balich, secretaria regional del Ministerio de Salud.

