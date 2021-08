La presentadora Rebeca de Alba está hospitalizada con coronavirus

Rebeca de Alba se confesó encantada con su vuelta a la televisión al frente de la edición mexicana de MasterChef Celebrity, proyecto en el que se embarcó después de un tiempo sin presentar un programa de larga duración. No imaginaba el percance que estaba a punto de ocurrir en el set de rodaje del talent, que tuvo que paralizar sus grabaciones debido a que varios de sus integrantes dieron positivo en coronavirus. Ella también se contagió y es por eso por lo que permanece ingresada, aunque en estado estable, en el hospital. “El viernes por la noche se sintió mal, el fin de semana un médico estuvo para revisarla y se decidió que se hospitalizara para que la monitorearan porque ella vive sola…”, explicó la periodista de espectáculos Rosario Murrieta en el programa Ventaneando.

Explicó además que dicho ingreso se produjo para prevenir complicaciones, pero que la presentadora se encuentra bien. “Por una cuestión de prevención entró al hospital, ha estado bajo tratamiento preventivo. Está bien, está estable, se está recuperando, tiene un poquito de tos, pero ese es el reporte oficial de cómo está y nos da mucho gusto que no pase a mayores. Que no está intubada, porque también por ahí había corrido la versión, no está intubada, está bien, está recuperándose y muy pronto va a hablar con nosotros…”, agregó la periodista. Por ahora Rebeca no se ha pronunciado acerca de este bache de salud.

Un proyecto que la ilusiona

Entre los compañeros de la presentadora que dieron positivo en el talent están el chef Joserra Castillo, Paco Chacón, el árbitro y Patricia Navidad. Las grabaciones se paralizaron, aunque la fecha de lanzamiento está prevista para el próximo 20 de agosto en TV Azteca. El fichaje por este espacio hace especial ilusión a Rebeca, que hace un tiempo que no tiene un proyecto de larga duración en la pequeña pantalla. “Sí lo considero, que este es mi regreso oficial y al cien en la conducción a la televisión mexicana, porque no había hecho un programa que se lleve a cabo todas las semanas. Vamos a estar como nueve semanas aproximadamente a full, a tope con MasterChef Celebrity… Me gusta muchísimo el esfuerzo, las ganas de triunfar en este programa de todos los participantes, cuando el jurado da su opinión… si hay celebridades no quiero ni saber, porque aquí van a explotar las cocinas…”, declaró recientemente a Ventaneando.

La presentadora mexicana, de 56 años, es un rostro muy relevante de la televisión azteca, conocida por sus proyectos profesionales pero también por la discreción que mantiene sobre su vida personal. Transcendieron sin embargo en el pasado las relaciones que mantuvo con los cantantes como Ricky Martin, Miguel Bosé y Luis Miguel. También se la ha relacionado con los actores José María Yazpik, Guillermo Capetillo y Erik Elías. Comenzó su carrera como modelo (quedó como segunda clasificada en Miss México 1985) y de ahí dio el salto a los programas de televisión entre los que presentó Un nuevo día.