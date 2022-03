Preocupación por la salud de Enrique Pinti: se descompensó y fue internado de urgencia

DIEGO SPIVACOW / AFV

El actor Enrique Pinti, de 82 años, debió ser internado de urgencia en el sanatorio Otamendi tras haber sufrido una descompensación en su casa. La noticia pudo ser confirmada por LA NACION a través de sus allegados, que están a la espera del parte médico para saber si deberá permanecer internado o puede regresar a su hogar.

“ Se descompuso en su departamento y hubo que internarlo para someterlo a una serie de estudios ”, contó Cipe, una de las grandes amigas del capocómico.

El periodista Lio Pecoraro dio a conocer la primicia en su cuenta de Twitter este sábado por la mañana. “Internaron a Enrique Pinti debido a una descompensación que sufrió en su hogar”, escribió. Y agregó: “Se le están realizando los estudios correspondientes que no le podían hacer en la casa. Lo acompañaron su sobrina, los enfermeros que lo cuidan y su entrañable amiga Cipe”.

En los últimos meses, distintos programas televisivos de espectáculos dieron cuenta del estado de salud del actor que, además de su diabetes, estaría atravesando una fuerte depresión. En el ciclo de Crónica TV El Run Run del Espectáculo, Raúl Martorel aseguró a fines de febrero que el humorista se estaba sometiendo a un tratamiento que ya se había comenzado a notar una leve mejoría.

Algunas versiones indicaban que el cuadro del humorista se debía a una profunda soledad y a problemas económicos. De hecho, en algunos programas hicieron hincapié en cómo lo habría afectado el tramo más restrictivo de las medidas que tomó el Gobierno Nacional para frenar el alcance de la pandemia de Covid 19. Pinti, acostumbrado a salir y a cenar con amigos, se vio de pronto sin aquella posibilidad. “En un conocido restaurante al que él iba todas las semanas desde hace años, le tienen reservada siempre su mesa”, contó Luis Ventura en A la tarde, dando cuenta del modo en que su cotidianeidad se vio afectada.

También se mencionó que el actor estaría atravesando dificultades económicas. Sin embargo, esas versiones fueron desmentidas por el mismo actor. “Además, pide por favor que en este proceso, que es muy lento, no se diga más que está quebrado económicamente”, aseguró Martorel.

Es que, a pesar del encierro, el humorista se mantuvo todo el tiempo conectado con la realidad nacional y, fiel al estilo crítico y afilado que lo caracteriza, brindó su opinión sobre algunos de los hechos más salientes. En diciembre, al cumplirse 20 años del Corralito, Pinti brindó una entrevista a este medio para rememorar aquella medida, de la que fue víctima al igual que miles de argentinos: “Hasta que no te toca pensás ‘a mí no me va a pasar’ y entonces te descuidas. Hay gente que es un as para los negocios y otra que es una burra, yo estoy en la segunda categoría”, explicó. Y agregó: “Yo venía de hacer mi espectáculo “Salsa Criolla”, nunca me hubiese imaginado que con un espectáculo de teatro se podía ganar tanto dinero, ese éxito nunca me lo imaginé. Hicimos 2750 representaciones a lo largo de casi 9 años. Pero, cometí el error de no hacer ningún tipo de ahorro de acuerdo con el país donde nací y siempre viví. Es como que dije: “servite que son confites”. Iba todos los años a Europa, pero no por “nuevo rico”, sino porque había soñado toda la vida con eso. La idea era disfrutar, no alardear, porque yo viajaba para conocer esos lugares. Trabajaba desde la primera semana de enero hasta la última semana de octubre. Y en esa última semana del mes me iba y me tomaba noviembre y diciembre, esos meses no trabajaba”.

En noviembre, en pleno apogeo mediático de L-Gante, Pinti fue consultado sobre el fenómeno durante una entrevista radial. “La verdad que yo no le veo mucho talento. Cuando yo era chico, les veía talento a Antonio Tormo o a Ramona Galarza o a Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente. Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años. En cambio, a L-Gante no. Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”.

Meses antes, en julio, el actor había reflexionado sobre las declaraciones de la diva de los teléfonos. “Hay que ver de dónde viene uno, quién te parió, te dio de comer y te llevó a un lugar; después podés criticar los sistemas. Pero cuando escucho a Susana Giménez decir que esto es ‘Argenzuela’, me gustaría recordarle que Argentina le dio gran parte de la plata que tiene, que se la ganó trabajando y absolutamente merecido, pero se lo dio este país”, disparó.

Pinti también opinó sobre el vacunatorio VIP que derivó en la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García y contó su propia experiencia: “A mí me ofrecieron tener prioridad en la lista de vacunación y yo les dije que no, que de ninguna manera. Uno sabe que le va a caer todo el mundo encima, más allá de que es algo que no se debe hacer”, enfatizó. Y agregó: “Me parece que una vacuna como esta, para un mal pandémico que se está llevando a millones de personas, no es un jabón de tocador”.

