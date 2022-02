Premios Oscar 2022: Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall serán las presentadoras

Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall serán las anfitrionas de los Premios de la Academia 2022.

Después de tres años sin anfitrión, los Oscares planean recuperar el tiempo perdido con tres para su 94° ceremonia.

Han pasado 35 años desde que tres personas presidieran el evento más grande de Hollywood, y nunca hubo tantas mujeres en el puesto de maestra de ceremonias en una sola noche.

Según la publicación comercial de Hollywood, Variety, las tres están en conversaciones finales para presentar los premios. Las anfitrionas se confirmarán de manera oficial la mañana del martes 15 de febrero en Good Morning America.

Cada actriz será responsable de una hora de la transmisión de tres horas, que se transmitirá en vivo por ABC el 27 de marzo.

El productor de Girls Trip, Will Packer, producirá la ceremonia de este año. Hall ha estado en varias de las películas de Packer, incluidas Think Like a Man y Little.

Schumer y Sykes tienen una conexión con ABC, el canal que presenta la transmisión: la serie Life & Beth de Schumer llegará a Hulu, propiedad de la empresa matriz de ABC, Disney; Sykes protagoniza Black-ish, que se transmite por ABC.

La decisión de tener tres anfitrionas se tomó en un esfuerzo por atraer una audiencia más amplia a la transmisión por televisión de ABC, que ha informado una disminución en las cifras de audiencia en los últimos años.

Antes de las últimas noticias, los comentaristas hablaron sobre Jimmy Kimmel, Tiffany Haddish, Pete Davidson y Tom Holland como posibles anfitriones.

Por primera vez en la historia, los premios Óscar tres mujeres presentarán los premios Óscar (Shutterstock)

Los Oscares no han tenido presentadores desde 2019, cuando el comediante Kevin Hart renunció luego de enfrentar una oleada de críticas debido a una serie de viejos tuits homofóbicos que habían resurgido.

Kimmel es la última celebridad que presentó los premios, ya que encabezó la ceremonia en 2018.

Los premios sin anfitrión de 2019 atrajeron a más espectadores que la transmisión de Kimmel el año anterior, con una audiencia de 29,56 millones.

Esa cifra disminuyó en 2020 a 23,64 millones antes de caer drásticamente el año pasado a 10,4 millones.

Los nominados al Oscar de este año se anunciaron a inicios de este mes (8 de febrero). The Power of the Dog de Netflix lidera el grupo con 12 nominaciones, mientras que Dune de Denis Villeneuve le sigue de cerca con 10.

Mientras tanto, West Side Story y Belfast obtuvieron siete nominaciones cada una.

Puedes encontrar una lista completa de los nominados al Oscar de este año aquí.