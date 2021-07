Nuevas políticas de Apple desacelerarían crecimiento de Facebook

(Bloomberg) -- Facebook Inc. reportó mayores ventas y ganancias en el segundo trimestre, pero adoptó un tono cauteloso de cara al futuro, diciendo que el crecimiento podría estancarse a medida que las nuevas políticas de Apple Inc. reduzcan la recopilación de datos en dispositivos móviles y disminuyan las ganancias publicitarias impulsadas por la pandemia.

El gigante de las redes sociales dijo que enfrenta “vientos en contra para su publicidad dirigida en 2021 debido a cambios regulatorios y de plataforma”, lo que hizo que las acciones cayeran hasta un 5,2% en operaciones extendidas.

La advertencia se produjo al tiempo que la compañía informó que las ventas trimestrales aumentaron un 56% a US$29.100 millones, en comparación con la estimación promedio de los analistas de US$27.900 millones, según datos compilados por Bloomberg. El miércoles, en un comunicado, Facebook reportó 1.910 millones de usuarios activos diarios para su red social insignia. Los números de usuarios de la empresa en EE. UU. y Canadá se mantuvieron sin cambios con respecto al trimestre anterior.

El retroceso de las acciones refleja la preocupación de los inversionistas de que el sólido crecimiento de las ventas de Facebook y las adiciones de usuarios durante la pandemia puedan disminuir a medida que las personas pasan menos tiempo en sus teléfonos y computadoras portátiles. Facebook ha estado diciendo a los inversores que las nuevas restricciones de Apple sobre la recopilación de datos en iPhones, que requieren que los usuarios permitan explícitamente a los fabricantes de aplicaciones rastrear su actividad, podrían frenar el crecimiento futuro al obstaculizar su capacidad para vender publicidad dirigida, una herramienta crucial de Facebook que le ha dado una ventaja con grandes marcas y pequeñas empresas que buscan llegar a grupos específicos.

Facebook, que también es dueño de Instagram y WhatsApp, se ha beneficiado de los confinamientos pandémicos a medida que los usuarios acuden en masa a sus redes para conectarse con amigos y disfrutar del entretenimiento en casa. Las compañías, desde las grandes marcas de consumo hasta las tiendas familiares, trasladaron una mayor parte de sus presupuestos publicitarios a los sitios de Facebook y otros medios digitales para llegar a más clientes al tiempo que se quedaban en casa para evitar la propagación del covid-19.

Continuar leyendo la historia

Pero la compañía ha dicho durante varios trimestres que su negocio de publicidad enfrenta riesgos por la reciente actualización del software iOS de Apple, que pregunta a los usuarios de cada aplicación si están dispuestos a permitir que se siga su actividad a través de internet. Las nuevas medidas de Apple tendrán un mayor impacto en el tercer trimestre que en el período de junio, dijo el director financiero de Facebook, Dave Wehner, en el comunicado. Los analistas en promedio habían pronosticado un crecimiento de las ventas de 32% y 20% en los próximos dos trimestres, según datos compilados por Bloomberg.

“Para el tercer y cuarto trimestre de 2021, esperamos que las tasas de crecimiento de los ingresos totales año tras año se desaceleren significativamente de forma secuencial a medida que recorremos períodos de crecimiento cada vez más fuerte”, dijo Wehner.

En toda la industria, los usuarios están optando por dar permiso a las aplicaciones para rastrear su comportamiento solo el 25% del tiempo, según Branch, que analiza el crecimiento de las aplicaciones móviles. Un menor seguimiento dificulta que Facebook y otras empresas en línea adapten sus anuncios para ayudar a las empresas a encontrar a sus clientes más prometedores.

Aún así, las acciones de los rivales de publicidad digital de Facebook no se vieron afectadas de manera similar por las preocupaciones de que los límites de recopilación de datos reducirán los ingresos a finales de este año. Aunque ambos señalaron que los cambios de privacidad de Apple podrían afectarlos en algún momento, Twitter Inc. y la matriz de Snapchat, Snap Inc., se mostraron optimistas la semana pasada, y las acciones subieron, con Snap disparándose un 24% al día siguiente. Google registró una ganancia de 69% en las ventas de anuncios cuando dio a conocer sus ganancias el martes, lo que hizo que las acciones subieran un 3,2%.

Nota Original:Facebook Says Apple Ad-Tracking ‘Headwinds’ Will Slow Growth (2)

More stories like this are available on bloomberg.com

Subscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.

©2021 Bloomberg L.P.