El plan "Ni Ni" del Gobierno: ¿una estabilización con alta inflación o el camino a un nuevo "Rodrigazo"?

"Les quiero dejar claro lo siguiente, ni vamos a devaluar, ni vamos a congelar los precios y vamos a buscar cierto equilibrio macroeconómico para llegar a entrar el auto sin chocar a la cochera en marzo". La frase casi tal cual es la que el ministro de Economía, Sergio Massa, esgrime frente a los principales empresarios del país en reuniones privadas tal como manifestó a Iprofesional uno de los empresarios que estuvo reunido hace poco tiempo con el ministro.

Por ese motivo, tanto en Wall Street como en el mercado financiero local han comenzado a llamar a este intento de estabilización de algunas variables económicas como el Plan "NI NI" de Sergio Massa. La explicación es: Ni devaluación, ni tampoco un congelamiento de precios.

Hay cuatro aspectos que analiza el mercado que sirven para demostrar el poderío de Massa frente al establishment político y económico. El primero: el reciente respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner en su discurso del sábado en Pilar.

El segundo: los 130 votos que logró en la Cámara de Diputados el oficialismo para aprobar el Presupuesto 2022, algo que hace dos años no se lograba. El tercero: la tranquilidad que dio a los mercados financieros a través de un canje de bonos en agosto y varias medidas que de acuerdo a los economistas consultados son lógicas y razonables en los primeros 100 días de su gestión pero tal vez puedan ser poco efectivas en el futuro cercano. El cuarto es la renegociación de un nuevo acuerdo con el Club de París que reducirá las tasas de interés y los montos a pagar hasta el 2036 que se anunciará en los próximos días.

¿Se viene un "fondo anticíclico"?

Por otra parte, de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional de fuentes cercanas al ministro, el equipo económico prepara una especie de "fondo anticíclico" de unos 6.000 millones de dólares para mantener la tranquilidad cambiaria y financiera actual. Ese fondo estaría integrado por nuevos préstamos que llegarían de organismos financieros internacionales y otra parte vendría de lo que llaman una sorpresa financiera que llegaría antes de fin de año.

El problema es que los efectos de la inflación comienzan a impactar en la recaudación, las reservas siguen estancadas, las importaciones frenadas y aparecen más dólares diferenciales en una economía que por lo menos tiene 16 tipos de cambios diferentes entre el dólar oficial de 160 pesos y el resto que está más cerca de los 300 pesos en promedio y los pesos sobran en el mercado.

El plan

El plan "Ni Ni" del Gobierno: ¿una estabilización con alta inflación o el camino a un nuevo "Rodrigazo"?

Con respecto a la inflación podemos destacar que se hace difícil cerrar el acuerdo con las empresas del programa de "Precios Justos" que busca congelar el precio de unos 1.500 artículos que se prentendia lanzar este mes y ahora se paso para diciembre con la idea de aumentos autorizados del 4 % para algunos productos.

En los últimos días muchos directores de empresas líderes fueron llamados por funcionarios de la Secretaría de Comercio para advertirles casos de abusos de posición dominante, faltas de productos en las góndolas de supermercados y precios que subieron mucho en los últimos días. La inflación esperada para noviembre con todos los aumentos que vienen podría tener como piso un 7 % mensual.

"Arreglen con nosotros porque los que pueden venir son peores" esa una de las frases que mencionan algunos CEOs y directores de RRII de empresas de alimentación y bebidas, de productos de higiene personal y de limpieza que se reúnen con los subsecretarios de la Secretaría de Comercio a cargo de las negociaciones.

La inflación, el problema sin resolver

El mayor problema es la inflación. Según el último informe de Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de noviembre dado a conocer el viernes pasado por el BCRA la inflación de este año llegará al 100% anual frente al 100,3% que había mostrado el relevamiento anterior.

La gran sorpresa es que la inflación proyectada para el 2023 aumentó al 96 % frente al 91,5 % del relevamiento anterior y para el 2024 quedó en el 69,6 % unos 2,8 puntos más que el informe del mes pasado.

La mayor inflación hace que los pasivos monetarios del Banco Central sigan creciendo, estamos pagando intereses equivalentes a $500.000 millones mensuales, y esta cifra seguirá creciendo. Mientras los pasivos monetarios sigan aumentando, y las reservas permanezcan en niveles inferiores a los u$s40.000 millones, el ajuste cambiario es cuestión de tiempo.

La inflación crónica argentina y el Rodrigazo

La inflación crónica en la Argentina comenzó con el peronismo pero tomando el periodo desde 1943 a 1974 solo en 1958 se ubicó por encima del 100 % anual, en 1951 y en 1972 antes del Plan Gelbard fue superior al 50 %.

Pero a partir de 1975 la economía entró en un régimen de alta inflación. El cambio de régimen inflacionario se produjo en junio de ese año cuando el entonces ministro de Economía Celestino Rodrigo decidió liberar todas las variables luego de un periodo de congelamiento de precios salarios y tipo de cambio y déficit fiscal.

Luego de la liberación de todas esas variables el dólar oficial aumentó un 160 % el financiero 100 % las tarifas de servicios públicos un 120 % los combustibles 180 % y los salarios empezaron con una suba del 75 %.

Las negociaciones salariales llevaron la inflación mensual del 7 % de junio al 35 % en julio de ese año y a un 335 % medida en forma anualizada lo que se conoció como el "Rodrigazo".

Escalada salarial

Esta escalada salarial se parece mucho a la actual con paritarias que la mayoría de los gremios se están cerrando por encima del 100 por ciento anual y además piden el pago de un bono de fin año de unos 50.000 pesos. Por lo tanto habría que estar atentos. Antes del Rodrigazo había un modelo de alta inflación controlada y luego de ese evento se generó una inflación descontrolada que finalizó con el Plan Austral de Raul Alfonsin en 1985 para llegar luego a la hiperinflación de 1989. La semana pasada, el viceministro Gabriel Rubinstein afirmó en la Cámara de Diputados que el riesgo de una hiperinflación por ahora no ha sido eliminado completamente.

De acuerdo al análisis del especialista Salvador Di Stefano, la inflación comienza a mostrar sus efectos no deseados sobre la recaudación. "En octubre la recaudación creció el 92,8% anual, en caso de que la inflación en octubre 2022 alcance el 6,5% anual, la inflación anualizada sería del 88,3%, con lo cual el aumento real de la recaudación fue del 4,5%" explicó el analista a iProfesional.

"En septiembre y octubre hemos visto una sustancial caída de ventas en la mayoría de los sectores económicos, esto se debe a una pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Las empresas están vendiendo menos cantidades, y esto implica que suben los costos unitarios dejando a las compañías sin rentabilidad" agregó el especialista.

Las empresas que están en el sector formal, ante una caída de ventas y suba de costos, intentarán subir los precios para no mostrar resultados negativos en sus balances. Muchas empresas que están en el sector formal, pero conviven con la informalidad, pasarán a vender en negro para poder financiar los mayores costos derivados de la baja de ventas. La AFIP se encuentra ante el desafío de mejorar la administración tributaria para que la recaudación no termine aumentando menos que la inflación. Las empresas venden en negro antes de cerrar, la presión tributaria es alarmante y las ventas no acompañan.

Escenario financiero

Otro grave problema en las empresas es el escenario financiero, grandes empresas venden de contado, pero las distribuidoras solo venden si dan 30 o 60 días de plazo.

La inflación en los últimos 30 días rondaría el 6,5%, mientras que en los últimos 60 días sería del 13,1%, quien venda a plazo y compre contado tendrá que saber que perderá rentabilidad, y esto le puede traer un problema financiero en la empresa.

Por su parte el último informe de la consultora Invecq a cargo del economista Esteban Domecq destaca que: "el gobierno se anticipa al desafío externo de los próximos meses con medidas que no aseguran ninguna efectividad, mientras que en simultáneo el frente inflacionario sigue sin respuestas y la actividad muestra signos de desaceleración y ya empezado el mes de noviembre, el gobierno comienza a preparar el terreno para hacer frente a las demandas de los diferentes actores de la economía de cara a fin de año".

En el equipo económico hay tranquilidad pero no alegría porque con la instrumentación del llamado Dólar Qatar la salida de dólares por venta de pasajes y gastos de turismo en el exterior cayó alrededor de un 35 por ciento y también son optimistas con el futuro del Dólar Turista que comenzó a funcionar el viernes pasado. Como dato negativo hay que señalar que en la primera semana de noviembre volvieron a caer las reservas internacionales brutas del BCRA que tuvo que vender unos 240 millones de dólares.