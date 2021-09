Se pide al fiscal general que revise sentencia del delincuente terrorista neonazi al que se le pidió que leyera literatura

Se le ha pedido al fiscal general que considere si un estudiante neonazi recibió una sentencia "indebidamente indulgente" por un delito de terrorismo.

Ben John recibió una sentencia de prisión suspendida por poseer un documento terrorista, lo que significa que no será encarcelado a menos que infrinja las condiciones impuestas por el tribunal.

El juez Timothy Spencer ordenó al joven de 21 años que intercambiara material de extrema derecha por clásicos literarios en una audiencia de sentencia el martes.

¿Has leído a Dickens? ¿Austen? Empiece con Orgullo y prejuicio y La historia de dos ciudades de Dickens. Duodécima noche de Shakespeare. Piense en Hardy. Piense en Trollope”, habría dicho el juez.

”El 4 de enero me contarás lo que has leído y te pondré a prueba. Te pondré a prueba y si creo que me estás [mintiendo] sufrirás".

Los informes sobre la sentencia provocaron un intenso debate y comparaciones con sentencias dictadas a otros jóvenes por el mismo delito.

La organización contra-extremista Hope Not Hate envió una carta al fiscal general el miércoles pidiendo una revisión bajo el Esquema de Sentencia Indulgente.

El presidente ejecutivo Nick Lowles escribió: “Una sentencia suspendida y una lista de lectura sugerida de clásicos ingleses para una condena por terrorismo es indebidamente indulgente para un crimen de esta naturaleza”.

“Esta sentencia envía un mensaje de que los tribunales pueden tratar con indulgencia a los extremistas violentos de derecha. Es un mensaje peligroso de enviar cuando la extrema derecha representa la amenaza terrorista de más rápido crecimiento en la actualidad".

Lowles argumentó que las “sentencias indulgentes” podrían llevar a los jóvenes a no temer las repercusiones del acceso a contenido terrorista y extremista en línea.

Un portavoz de la Procuraduría General dijo: “Hemos recibido una solicitud para que la sentencia de Ben John sea considerada bajo el esquema de Sentencia indulgente indebidamente (ULS). Los oficiales de la ley tienen 28 días desde la sentencia para considerar el caso y tomar una decisión".

Si se concede la solicitud, la sentencia será evaluada por los jueces del Tribunal de Apelación y puede modificarse.

El juez Spencer calificó a John de “triste fantaseador”, diciendo que él mismo no tenía motivaciones terroristas y que no era probable que causara daño.

Leicester Crown Court escuchó que John había acumulado una gran cantidad de material supremacista blanco, antisemita y satánico, así como manuales de explosivos.

Después de un juicio en agosto, un jurado lo condenó por un cargo de posesión de información útil para un terrorista sobre un documento que contenía instrucciones sobre cómo construir varios artefactos explosivos.

John fue absuelto de otros seis cargos del mismo delito, después de decir que no sabía lo que contenían los documentos.

En el momento de su arresto en enero de 2020, John estaba estudiando para obtener una licenciatura en criminología y psicología en la Universidad de Leicester.

El juez Spencer rechazó sus afirmaciones de que la investigación era una “mera fascinación académica” y encontró que se había alineado con ideologías extremas.

John recibió una sentencia de prisión de dos años, que fue suspendida, y debe cumplir con los términos de una Orden de Prevención de Delitos Graves de cinco años y el toque de queda.

Fue puesto en libertad en la audiencia de sentencia, y se encontraba en prisión preventiva desde el 11 de agosto porque había incumplido las condiciones de su libertad bajo fianza.

El inspector detective James Manning, de Counter Terrorism Policing East Midlands, dijo: “John poseía una gran cantidad de material nacionalsocialista y antisemita que indicaba una fascinación y creencia en una ideología supremacista blanca, junto con el apoyo a un grupo satánico extremo [la Orden de los Nueve Angles], que preocupa cada vez más a los organismos encargados de hacer cumplir la ley”.

“El material terrorista que se le encontró en posesión es extremadamente peligroso, y lo adquirió para promover su ideología. Indica la amenaza que él y otros seguidores de esta odiosa ideología representan para la seguridad nacional ”.

