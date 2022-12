Pico y placa en Cartagena. Foto: Valora Analitik.

Vea más en: Valora Analitik

El pico y placa en Cartagena busca reducir el impacto al medio ambiente que generan motocicletas, taxis y vehículos particulares, además de mejorar el tráfico.

Hoy, martes 6 de diciembre, el pico y placa es para vehículos particulares con placas finalizadas en 1 y 2. La restricción tiene vigencia desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche en las vías de Cartagena de lunes a viernes.

Vehículos eléctricos, híbridos y blindados no tienen pico y placa ningún día de la semana. Sin embargo, los últimos con nivel 3 o superior de blindaje deben contar con el registro distrital automotor y tener el aval de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Para las motos, el horario del pico y placa en Cartagena aplica desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, hoy las placas con dígitos de 1 y 2 no pueden andar por las calles de la ciudad portuaria.

Además, el alcalde de Cartagena, William Dau decretó restricción de parrillero para disminuir el hurto y sicariato.

Le puede interesar: Cartagena: Pico y placa durante este 5 de diciembre

Finalmente, hoy no se pueden movilizar en Cartagena los taxis con placas terminadas en 3 y 4. Para ellos la medida es desde las 6 a.m. hasta las 6 de la mañana del sábado, lo que afecta directamente su labor al no poder transportar turistas ni locales en 24 horas.

Enlace: Pico y placa en Cartagena, hoy 6 de diciembre para particulares publicado en Valora Analitik - Noticias económicas, políticas, bursátiles y financieras.. Todos los derechos reservados.