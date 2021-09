Peso chileno retrocede; Perú atento a decisión de tasa: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno retrocedía por cuarto día en medio de una presión adicional sobre la curva de swap del país. Mientras tanto, en Perú, los inversionistas permanecían atentos a la decisión sobre la tasa del banco central después del cierre de hoy.

La divisa chilena retrocedía este jueves un 0,6%, extendiendo las pérdidas semanales a 3,1% con la moneda en camino a volver a probar el mínimo del año hasta la fecha de 796 por dólar.

Las tasas de swap también están extendiendo su oscilación ascendente con la curva Camara de 2 años aumentando 20 puntos básicos el jueves y 115 puntos básicos en las últimas 11 sesiones de negociación.

El IPC por encima de lo estimado publicado el miércoles desencadenó la oscilación alcista más reciente y los operadores apostaron que el ciclo de carga frontal del Banco Central de Chile podría no ser suficiente para frenar las presiones sobre los precios. El liderazgo del candidato de izquierda Gabriel Boric, en la carrera presidencial también ha alimentado la aversión al riesgo.

Ni siquiera la ganancia de 1,5% del cobre en Londres el jueves lograba impulsar las monedas andinas al alza. El sol peruano se deslizaba 0,1% antes de la decisión de hoy del banco central.

La inflación de 4,95% interanual frente al rango objetivo de 1-3% del banco central de Perú ha llevado a los inversionistas y analistas a apostar que los funcionarios no tendrán más remedio que continuar el ciclo de ajuste, mientras que la mayoría de los analistas encuestados por Bloomberg esperan una aceleración del ciclo con un alza de 50 puntos básicos.

Los mercados locales estarán cerrados cuando se publique la decisión, lo que empujará cualquier reacción potencial del mercado a mañana.

Por su parte, la aprobación del Congreso de Colombia de la tan esperada y controvertida reforma fiscal no ha ayudado a que los mercados locales obtengan mejores resultados. El peso colombiano retrocedía un 0,2% este jueves, intentando aún reincorporarse a su canal de depreciación a largo plazo que se interrumpió a fines de agosto.

(Parte de la información proviene de operadores divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

NOTA: Davison Santana es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión.

