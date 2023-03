Perder la voz por una muela como le ha ocurrido a Miguel Bosé, ¿es posible?

Mucho se ha especulado sobre los problemas de voz que el cantante Miguel Bosé padecía. De hecho, se llegó a pensar que podía sufrir una disfonía psicógena, una dolencia que ocasiona el cambio o la pérdida de voz debido a problemas emocionales. Sin embargo, esta semana al fin nos aclaró el propio Bosé cuál fue el motivo de su problema de salud. El artista fue el invitado estrella de 'El hormiguero' el pasado miércoles y fue allí donde explicó que el motivo de su afección en las cuerdas vocales fue una muela, en concreto, una infección que le provocó una sinusitis y ello acabó desencadenando en un problema de fonación. De hecho, apuntó que en cuanto pudieron resolver este percance, Miguel Bosé recuperó su voz. El especialista en odontología Iván Malagón, de Ivan Malagón Clinic, nos explica por qué ocurre.

Perder la voz por una muela

“La cavidad oral está relacionada con la cavidad nasal y sinusal. Es decir, los senos maxilares están al lado de las fosas nasales y por encima de la cavidad oral de la boca, por lo que cuando pones un implante y está mal puesto y éste recibe unas cargas que no son correctas, puede infectarse y puede llegar a infectar la mucosa de los senos maxilares. Esto, por supuesto, afecta a la fonación, además de a otros muchos aspectos", nos explica este especialista.

Esta infección de los senos maxilares, conocida como sinusitis, puede ser no solo dolorosa sino peligrosa para nuestra boca, así como otros órganos que se vean afectados.

Miguel Bosé explicaba, de hecho, que el descubrimiento de la causa de su afección fue más bien un hallazgo, ya que cuando le hicieron unas pruebas para ver sus cervicales, observaron que había un problema en la boca.

Cómo evitar que esto nos ocurra

Las dolencias de los famosos sirven para dar visibilidad a muchos problemas de salud que o bien desconocemos o que no imaginamos su alcance. En este caso, por ejemplo, que Miguel Bosé nos haya explicado la razón de su pérdida de voz nos puede valer para estar alerta si nos ocurre algo parecido y, sobre todo, para tratar de prevenir que esto nos suceda.

Como insiste el Dr. Malagón, para que esto no nos pase, “es muy importante una buena planificación y seguimiento de los tratamientos, no ponerse implantes es cualquier sitio, sino en sitios profesionales que hagan un buen estudio de los huesos y utilicen un buen material, asegurarse de que no hay ningún tipo de infección en la boca que pueda diseminarse a los implantes, que, por ende, pueda pasar a la mucosa del seno y que pueda provocar molestias, dolores, algunos de ellos llegando a ser invalidantes”.

¿Pueden dar problemas los implantes?

También hay que tener en cuenta que aunque los implantes se pueden colocar a la mayoría de las personas, hay situaciones que pueden impedirlo. Por ejemplo, existen limitaciones si hay falta de hueso donde hay que colocarlos. Aunque es una limitación relativa, pues se puede reponer hueso donde no lo hay, mediante técnicas quirúrgicas complementarias, nos indica el Dr. Javier Ortiz de Urbina Hidalgo, director médico de la Clinica Dental Urbina en Salamanca.

También existen limitaciones por enfermedades sistémicas o patologías severas que pueden alterar o impedir la fijación de los implantes al hueso, pero estos problemas y patologías, aunque son muy raras.

Por otro lado, los tratamientos antitumorales con quimioterapia y radioterapia, son un impedimento temporal, ya que terminado el tratamiento, y dejando transcurrir un tiempo de seguridad, se pueden colocar los implantes sin problema, siempre y cuando los tratamientos no hayan sido por problemas en la zona de los maxilares; si es así, hay que valorar cada caso, señala Ortiz de Urbina.

Asimismo, el alcoholismo, tabaquismo, diabetes y el estrés, por sí mismas, son situaciones que no está demostrado que puedan dar lugar a un fracaso en la colocación de los implantes cada una de ellas por separado, ahora bien, la combinación de dos o más de ellas, suponen un factor importante de riesgo, que hay que valorar antes de realizar la intervención.

Por último, necesitan de una buena higiene de la boca, realizando un minucioso cepillado de la misma, al igual que cepillar los dientes naturales, e importantísimo hacer las revisiones periódicas en la clínica dental para comprobar que todo está bien.

