Pepe y Bruno Fernandes criticaron al arbitraje y tuvieron una fuerte acusación hacia Argentina

Pepe criticó al árbitro Facundo Tello luego de la eliminación de Portugal en la Copa Mundial de Catar 2022 al alegar que "es inaceptable que un argentino arbitre el juego". El defensor se mostró fuertemente crítico con el juez argentino y mencionó las declaraciones de Lionel Messi entre sus acusaciones.

"Es inaceptable que un argentino arbitre el partido. Estoy muy triste. Hubo 90 minutos en los que siempre querían parar nuestro juego con faltas pequeñas, el árbitro no sacó tarjeta amarilla, no llamó la atención", expresó el veterano central portugués.

“Después de ayer, con Messi hablando, viene un argentino y pita. En el segundo tiempo no se jugó nada, solo hubo ocho minutos. Siempre estuvimos arriba. Tuvieron la suerte de marcar un gol. Trabajamos bien e hicimos mucho para ganar el partido", agregó a sus quejas.

Bruno Fernandes también tuvo fuertes declaraciones y escaló más que su compañero."No sé si le van a dar la copa a Argentina", expresó antes de que el jefe de prensa le llame la atención con un toque.

"Me da igual, voy a decir lo que pienso y que se jodan. Es muy extraño que en nuestro partido haya un árbitro de un país que sigue en la Copa y que no haya uno portugués porque si tienen nivel para la Champions también lo tienen para estar aquí", sumó el portugués.

"Los árbitros de hoy no están acostumbrados a la Champions. Claramente, han inclinado el campo contra nosotros porque en el primer tiempo me han hecho un penalti claro", cerró entre sus fuertes declaraciones.

Por su parte, el entrenador Fernando Santos buscó poner paños fríos y aseguró: "Podría haber pitado faltas en algunas jugadas, pero en general, no lo creo. Creo que pudimos haber hecho más y no lo hicimos. No creo que debamos culpar al árbitro, no tiene sentido. Hubo algunas jugadas, pero sinceramente, no creo que esa sea la forma de verlo".

