Penélope Cruz revela que es supersticiosa: esto es lo que hace siempre que se sube a un avión

Penélope Cruz, una de nuestras actrices más internacionales, es supersticiosa. Así lo confesó este martes en una entrevista en el programa de la Noche D de Dani Rovira. La ganadora de un Oscar por Vicky Cristina Barcelona explicó que antes lo era mucho más, pero que con los años ha ido perdiendo alguna de esas manías absurdas que lo único que hacían era robarle energía y tiempo. Con los años se ha vuelto más práctica pero sí que continúa con un curioso ritual que repite cada vez que tiene que coger un avión ya que reveló entre risas que “entro, salgo y vuelvo a entrar”. Una costumbre que repite en todos los viajes aereos que realiza que, debido a su profesión, no serán pocos. La actriz que actualmente se encuentra de promoción de Madres paralelas, la última película de Pedro Almodovar, por quien estaba acompañada en la entrevista cuando hizo esta declaración, catalogó la manía de su protagnista como que "son más bien neurosis. Todo lo relacionado con médicos, aviones".

El ritual de Penélope Cruz antes de subir a un avión

Ante la explicación de Pedro Almodovar, Penélope confirmó que así era y recordó una anécdota de su infancia y descubrimos que es una apasionada de la medicina. Su abuela era diabética y ella de niña le cogía las agujas de insulina y jugaba con ellas a ser madre o médico. “Los muñecos los tenía agujereados a todos porque yo jugaba a ser doctora y, la verdad es que, casi todo lo que leo tiene que ver con la medicina. Es como un hobbie". Madres pararelas no resultó la elegida de las cintas españolas para luchar en la carrera por los Oscar, será El buen patrón quien nos represente, la película de Fernando León de Aranoa, protagonizada por Javier Bardem. Aunque la intérprete de La niña de mis ojos no es muy dada a hablar sobre su matrimonio no pudo evitar expresar su alegría por el éxito de su esposo y quiso felicitarlo públicamente. "Muchas felicidades a mi gran amigo Fernando León y a ese actorazo, que es mi marido, que está que se sale en esa película, y les deseo toda la suerte del mundo", expresó la actriz.

La protagonista de Vanilla Sky considera que además del esfuerzo y el trabajo duro ha tenido muchísima suerte en su carrera y, también, que Pedro Almodovar se la ha dado y le ha abierto muchísimas puertas, no solo al principio donde trabajar con directores como el cineasta manchego, Vigas Lunas o Fernando Trueba, sino que con el paso de los años la volvía a llamar para hacer algo totalmente diferente a lo que anterior y a ella. Han hecho siete películas juntos y trabajar a sus órdenes le sigue abriendo camino. “¡Imagínate si no es una suerte que Pedro Almodovar confíe en que puedes hacer algo que nadie te ha visto hacer, pero él sabe que sí, cree que sí y apuesta por eso!”.

Gracias a su interpretación en Madres paralelas Penélope obtuvo el la Copa Volpi a mejor actriz en la pasada Mostra de Venezia. Un papel que, aunque a priori parece no tener mucho que ver con Janis, personaje al que da vida, sí tiene muchas más cosas en común de las que puede parecer. Durante el proceso de grabación no tuvo esa sensación pero al terminar y ver la película se dio cuenta de que no hubiera reaacionado de una manera muy diferente a ella sobre "el tiempo y el motivo por el que tarda en decir la verdad", ya que considera que es muy difícil lo que su personaje hace. “Se entiende cuando no habla y se entiende cuando da el paso, no la juzgas”, explicó. Otro rasgo que tienen en común es su instinto maternal, en la película la protagonista tiene un sentido de protección muy fuerte por su hija para defenderla y quedarse con ella. La intérprete desveló que ella es "incluso más empalagosa, más física”, tanto que el director de Todo sobre mi madre llegó a llamarle la atención por abrazar de más a sus compañeras de rodaje.

