La pelea entre Estefi Berardi y Yanina Latorre vivió un nuevo y fuerte capítulo: “Te enseño porque sos una pobre chica”

El escándalo mediático por la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey salpicó los estudios de LAM (América) porque, al parecer, una de las chicas con las que el actor le fue infiel a su ex fue la angelita Estefi Berardi, quien negó el affaire. Sin embargo, Yanina Latorre manifestó que todo era verdad y que los chats que difundió Marcela Tauro en Instrusos fueron difundidos por la misma Sofía. En los últimos programas de esta semana, las “angelitas” tuvieron un fuerte ida y vuelta en vivo, y este viernes, no fue la excepción y sumaron su tercer round.

Ángel de Brito, en el comienzo del programa, le dio pie a Estefi Berardi para aclarar sus dichos contra Aldrey. “Estuve mal. Yo no quise decirle a Sofía que era mala porque no la conozco, no debería haber dicho eso, así que le pido perdón a Sofía. Me parecía que no tenía que hacer foco en las minas, sino que arreglárselas con Fede”, indicó.

Después el conductor le habló al público que cuestionó su accionar con esta situación entre las panelistas. “Yo hablo en privado con mis ‘angelitas’, pero no cuento todo en público. Con Estefi hablamos varias veces desde que pasó esto para lo que están tan preocupados por cómo manejamos el programa”, explicó, y le preguntó a la panelista protagonista de la semana: ¿Estás incómoda? ¿Querés renunciar? ¿Te sentiste hostigada?”.

“Para nada. No sé si hostigada, por ahí sentí un poco de ensañamiento de Yanina conmigo. El tema eso de ‘mentís, decí', ¿por qué me quieren obligar a decir algo que no quiero decir? Hay que respetar lo que cada uno opina y dice”, respondió Berardi, quien manifestó que los chats que la comprometen son “trucados”.

“Pero cuando uno dice algo como vos, una mentira... tenés el derecho a que otro no te crea”, la interrumpió Yanina y su compañera manifestó: “Esa es tu opinión. Es como que ves que la sigue y la sigue, y es como ‘¡pará!’”.

“Hace un año que te hacés la cocora y todo lo que traes son mensajes privados de Instagram con inventos. Imaginate si no te creía, a partir de ahora todo lo que traigas es incomprobable”, redobló la apuesta Latorre.

¿Qué es lo que te molesta?”, consultó Ángel de Brito. “La mentira. Me molesta mucho y la data inexacta, inescrupulosa. Me molesta el que hace cualquier cosa para ser famoso. Hoy la escuché decir ‘está buenísimo este show, le estamos de comer a la gente, es muy divertido lo del lavarropas’. Hay una mujer que está sufriendo”, explicó Yanina indignada.

“¿Me estás jodiendo? La gente se muere de la risa con todos los quilombos que hay, con esto hacen memes en las redes. Después el tema de las mentiras es tu opinión, muchos de tus datos no han sido exactos y por eso lo hemos debatido, y está bien”, le respondió Berardi.

“Con vos no debato, mis datos suelen ser exactos”, le dijo Yanina y su compañera le contestó: “Estamos debatiendo, esto es un debate”. A lo que, una vez más, Yanina redobló la apuesta con un retundo no, y agregó: “Te estoy enseñando porque sos una pobre chica”. Y Estefi no se quedó callada: “Te hace feliz agredir al otro”.

“No me hace feliz, digo lo que pienso. No quiero quedar pegada a nada de lo que venga de vos. Mirá cómo abrís la boca como una hiena, te juro me das pena”, le indicó, mientras la panelista se reía por su respuesta. “Me río para no ponerme nerviosa”, concluyó el ida y vuelta entre las panelistas de LAM que este viernes sumó un nuevo capítulo.