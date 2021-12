Películas de enorme presupuesto que resultaron en fracasos de taquilla

La industria del cine puede ser traicionera. Nada en Hollywood está del todo dicho y a veces los estudios se topan con los peores fracasos posibles, pero los productores siguen arriesgando porque saben que si no lo hacen, no hay recompensa. Bueno, ahora no parecen apostar tanto como antes cuando se aventuraban con todo tipo de historias al buscar su siguiente gran éxito, y ahora nos da la impresión de que lo hacen de una forma moderada en la que parece que lo piensan dos y tres veces antes de poner su dinero en alguna producción.

Los negocios son un riesgo por naturaleza y los estudios ponen cientos de millones de dólares para producir nuevas películas con las que esperan obtener su dinero de vuelta y mucho más. Sin embargo, en un tiempo en el que las franquicias están de moda, nos encontramos con casos en los que filmes de presupuestos enormes se estancan hasta el punto de volverse pérdidas millonarias para sus respectivos estudios. A veces influyen los comentarios de la crítica y en otras simplemente no hacen “clic” con la audiencia o no hay algo que realmente llame la atención de las personas cuando van al cine. También pueden ser todas las cosas mencionadas.

Tomando en cuenta las cifras encontradas en The Numbers, construimos esta lista con películas que pueden considerarse como proyectos costosos debido a que sus presupuestos fueron muy superiores al de otras, pero no sabremos realmente cuánto representaron en pérdidas para los estudios de cine puesto que otros factores entran en consideración, como las campañas de marketing y otros gastos que no suelen estar incluidos en el presupuesto. De esta forma, a veces se cree que ciertas películas no fracasaron solo por el hecho de que los números que se dan a conocer al público parecen demostrarlo.

Estas son películas de gran presupuesto que en lugar de convertirse en un blockbuster en toda regla, fueron el gran fracaso de taquilla para sus estudios cinematográficos:

La Liga de la Justicia

Presupuesto: US$300 millones

Recaudación: US$655 millones

La reunión de los superhéroes de DC contra un villano en común es una receta para el éxito, pero en las manos equivocadas solo puede traer una catástrofe consigo. Lo que empezó de forma prometedora con Zack Snyder se volvió una pesadilla tanto para el estudio como los fans cuando Joss Whedon tocó la producción y convirtió lo que habría sido oro, creemos, en un completo desastre. No faltan las opiniones de quienes creen que de alguna forma lo hizo a propósito, pero las cifras de Liga de la Justicia (41%) no mienten: su presupuesto se elevó notablemente con los reshoots hasta llegar a los US$300 millones y aunque su recaudación parece buena, no es algo que Warner Bros. podría considerar ganancia.

Han Solo: una historia de Star Wars

Presupuesto: US$275 millones

Recaudación: US$393 millones

Cualquier película cercana a los US$400 millones de taquilla a nivel mundial podría considerarse un éxito, pero si producirla costó cerca de US$300 millones, hay poco por salvar. Han Solo: Una Historia de Star Wars (56%) tuvo un proceso de producción plagado de errores y horrores que incluyeron el despido de sus directores cuando todo ya estaba avanzado, la contratación de uno nuevo y la finalización del filme a la velocidad de la luz. La historia del joven Han Solo con caras nuevas en papeles conocidos no fue un imán de dinero para Lucasfilm/Disney, que desembolsó US$275 millones en total.

El Llanero Solitario

Presupuesto: US$225 millones

Recaudación: US$260 millones

En los últimos años, cada intento “original” por parte de Disney para crear una franquicia ha sido un fracaso. Si hacemos a un lado las películas de Marvel y Star Wars, la compañía del ratón ha lanzado películas live-action que no han tenido los resultados que sus ejecutivos de seguro esperaban. El Llanero Solitario (31%) tenía aparentemente todo para triunfar y al menos en papel era un éxito seguro, pero las expectativas solo quedaron en eso, expectativas. Protagonizada por Johnny Depp, la cinta costó aproximadamente US$225 millones y su recaudación total estuvo muy cerca de ese número.

Linterna Verde

Presupuesto: US$200 millones

Recaudación: US$219 millones

Una adaptación de Linterna Verde (26%) no puede ser “barata” debido a todos los efectos visuales y personajes que requiere su historia. Warner Bros. apostó por una versión del superhéroe interpretada por Ryan Reynolds en 2011, y le dio un presupuesto de US$200 millones, nada mal y hasta más costoso en ese entonces que en la actualidad. Al final, el estudio de cine obtuvo un bodrio que sigue apareciendo como una de las peores adaptaciones del cine de superhéroes de la cual incluso el actor se ha burlado en varias ocasiones y una recaudación a nivel mundial casi igual que la de presupuesto. Claramente todo fue pérdida para la compañía en este caso.

X-Men: Dark Phoenix

Presupuesto: US$200 millones

Recaudación: US$249 millones

La última película de los X-Men hecha por 20th Century Fox previo a que el estudio fuera adquirido por Disney es uno de los ejemplos más recientes de películas con presupuestos elevados que resultaron en fracasos. Con el antecedente de que la anterior adaptación de Dark Phoenix Saga había salido mal, se esperaba que el filme protagonizado por Sophie Turner en el papel de Jean Grey hiciera la diferencia, pero tampoco fue un excelente retrato de dicha historia. De paso, la producción estuvo en la mitad del cambio de Fox a Disney, lo que la afectó en varios niveles. X-Men: Dark Phoenix (29%) costó US$200 millones en realizarse y no entendemos cómo porque los efectos visuales ni siquiera se ven del todo geniales, pero el disgusto de la audiencia fue evidente al darle un poco más de su presupuesto como recaudación y nada de ganancias.

La Momia

Presupuesto: US$195 millones

Recaudación: US$409 millones

La creencia es que cualquier película con Tom Cruise puede ser un éxito de taquilla. Hasta que no lo es. El reinicio de Universal Pictures, La Momia (16%), representa muy bien la ambición del estudio en ese momento: sus ejecutivos estaban buscando su próximo blockbuster y en el proceso relanzar a los monstruos clásicos del cine para crear un universo compartido como el de las franquicias de superhéroes. La película costó casi US$200 millones y no tuvo la recaudación esperada como para asegurarse una secuela o que el estudio pudiera seguir con todos sus ambiciosos planes para el resto de monstruos. No hay indicios de que la compañía vaya a insistir pronto en lo que respecta a esta fracasada aventura de su parte.

Tomorrowland: el mundo del mañana

Presupuesto: US$190 millones

Recaudación: US$209 millones

La transición al cine live-action de Brad Bird era algo que muchos esperaban presenciar con ansias. Después de películas como El Gigante De Hierro (96%) y Los Increíbles, parecía que todo iba a seguir igual de perfecto. Unos años antes hizo Misión Imposible: Protocolo Fantasma (93%) y no le fue nada mal, pero cuando regresó a Disney para dirigir la fantasía, aventura y ciencia ficción de Tomorrowland: El Mundo del Mañana (50%), se estrelló. A pesar de presentar escenarios increíbles y llenos de imaginación que se esperaban de un cineasta de su calibre, la nueva película fue una bomba en la taquilla después de luchar por conseguir unos escasos US$209 millones a nivel mundial, casi lo mismo que su presupuesto.

