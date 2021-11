La película argentina que brilla en HBO Max: es la más recomendada por los usuarios

Prensa HBO Max

Si bien no se trata de un estreno de la semana, desde que el 9 de octubre se presentó en salas y en la plataforma de streaming HBO Max, Errante corazón no para de recibir críticas positivas entre los usuarios de las redes. Sin demasiada publicidad, pero con el “boca a boca” a favor, la película dirigida por Leonardo Brzezicki y protagonizada por Leonardo Sbaraglia, cuenta la historia de un hombre quebrado que persigue el amor tras una ruptura y que intenta recomponer el vínculo con su hija.

El film, una coproducción entre Argentina, Brasil, España, Países Bajos y Chile, además cuenta con la participación de Miranda de la Serna, en el papel de la hija de Santiago, el personaje que interpreta Sbaraglia. En tanto, el elenco se completa con Eva Llorach, Iván González, Alberto Ajaka y Tuca Andrada.

En su segundo largometraje, Brzezicki -quien también se ocupa del guión- le da vida a Santiago que es como su álter ego. “Un hombre dominado por sus demonios y sus pasiones que se embarca en una desesperada y frenética búsqueda: amar y ser amado”, describe al personaje principal HBO Max, la plataforma en la que se emite el film. Se trató de un desafío tanto desde profesional como personal para el director. También fue una producción desafiante para Leonardo Sbaraglia, que debió colocarse en el cuerpo de un ser contrariado con todos los sutiles matices que ello requería.

De qué trata Errante corazón

Santiago se encuentra en un momento de quiebre. Él es un chef a cargo de un restaurante que parece funcionar bien, pero su vida es un caos sentimental. Sus emociones están a flor de piel: acumula una importante cantidad de frustraciones y angustias que intenta disimular con excesos de diversa índole. En simultáneo, intenta a salvar el vínculo con su hija adolescente a la que en varias oportunidades desprotegió por estar perdido en las tentaciones de la noche.

Además de Leonardo Sbaraglia, en Errante corazón actúan Miranda de la Serna, Eva Llorach, Iván González, Alberto Ajaka y Tuca Andrada (Prensa HBO Max/)

“Cuando lo terminé de leer, dije: ‘Esto lo quiero hacer’. Me pareció una hermosa oportunidad para hablar sobre el dolor, sobre la herida, sobre la ansiedad y también sobre el amor y la ternura”, contó semanas atrás el actor en diálogo con LA NACION.

Asimismo, destacó el trabajo del director y guionista del relato. “Es una historia que está tocando la herida todo el tiempo y eso me parece tan rico y original al menos en el cine argentino. Está contada de una manera muy moderna y con un marco cinematográfico que pienso que es excelente“, agregó. “Es de los trabajos más interesantes que siento que hice en mi vida y estoy feliz con lo que se logró. Es una película que toca un mundo y una cultura que prácticamente no está recorrida en el cine argentino, y creo que lo hace de forma muy sensible. Quisiera que todos la viesen, porque nos habla a todos como humanidad”, concluyó.