Patrick Mahomes y el día que Maxx Crosby sacó lo peor de él en el campo

No existe ninguna duda de que Patrick Mahomes es uno de los mejores jugadores de futbol americano de la actualidad y pinta para ser uno de los mejores en la historia de la NFL. El quarterback de los Kansas City Chiefs se ha convertido en todo un referente de toda la liga, hay quienes lo admiran, aunque no sean aficionados de su equipo, y hay otros más que simplemente lo aborrecen. Lo mismo sucede dentro del terreno de juego, a pesar de que sus rivales siempre buscarán la manera de no hacerlo rendir al máximo también lo reconocen. Pero algunos simplemente quieren ir sobre de él.

Netflix trajo la historia del mariscal de los Chiefs –al igual que la de Marcus Mariota y Kirk Cousins–. Durante la última temporada, los tres quarterbacks fueron filmados particularmente y se les colocaron micrófonos para poder escuchar cada una de sus líneas dentro del campo, para ir más allá de lo que los televidentes pueden ver en cada uno de los partidos de la temporada. Las emociones son llevadas al máximo por los tres protagonistas y en una de sus confrontaciones, Mahomes reveló uno de los lados que pocos conocen al enfrentarse a Maxx Crosby, el ala defensiva de los Raiders.

Los dos son rivales divisionales en el oeste de la Conferencia Nacional. En la semana cinco, los Chiefs recibieron en casa al equipo de Las Vegas, en un horario estelar de lunes por la noche. La rivalidad entre ambas franquicias es completamente añeja, pues durante más de 60 años se han cruzado en múltiples ocasiones y el odio deportivo sigue siendo el mismo. El mismo Mahomes relata que ese duelo se siente con las mismas sensaciones que cuando se encontraba en la Universidad y la energía se vuelve diferente.

Crosby es uno de los mejores en su posición. En la última campaña realizó 12.5 capturas, tuvo 31 asistencias y participó en 89 tacleos. En la noche que enfrentó a Mahomes por primera ocasión en la temporada 2022, el defensivo únicamente tenía como objetivo meterse en la cabeza del mariscal y desconcentrarlo lo más que pudiera. Y lo terminó consiguiendo durante los primeros dos cuartos del partido, en donde los Raiders se adelantaron en el marcador 17-0. Crosby, como perro de casería, no soltaba a su presa y hacía todo lo que podía con tal de tenerlo fuera del juego; lo capturó en dos ocasiones esa noche.

“En la NFL hay juegos mentales. (Crosby) hizo todo lo posible para meterse en mi cabeza; un empujoncito, un jalón, me sujetaba un poco más de tiempo. Ya estaba frustrado por no estar jugando al nivel que esperaba y explotó”, comentó Mahomes para la serie El Mariscal.

Después de varias jugadas en las que el Oso Polar estuvo encima del quarterback, este último volvió a poner a su equipo en el juego en la segunda mitad del encuentro. Después de anotar en combinación con su mejor socio, Travis Kelce, para anotar buscó a su acosador para dejarle claro que ahí estaría toda la noche. Ambos jugadores chocaron sus cascos y tuvieron que ser separados por sus propios compañeros.

Aun cuando Mahomes llegó a su banca en el costado del campo, su coach Andy Reid tuvo que intervenir para calmar los ánimos de su mariscal. “Cuando Reid tiene que apartarte, sabes que te pasaste de la raya. Suele dejarnos explayarnos. El entrenador Reid me dijo: ‘Oye, hay que calmarse un poco’”.

Desde ese momento, el mariscal dio una muestra de su tangible liderazgo dentro y fuera del campo. El equipo vino de atrás y terminó ganando el encuentro con un cerrado marcador de 29-30 y Mahomes se despidió de su terreno con cuatro anotaciones y con una línea dirigida a Crosby cuando se despidieron: “Hola. Sabes que te amo, amigo”.

