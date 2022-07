Pat Tillman, el jugador que dejó los millones de la NFL para morir en la guerra a los 27 años

Pat Tillman es recordado por los fanáticos de Arizona por prestar sus servicios a la nación (Foto de: Gene Lower/Getty Images)

Patrick “Pat” Tillman es recordado por formar parte de dos de las comunidades más respetadas en Estados Unidos: la NFL y las Fuerzas Armadas. Aunque si Tillman no hubiera tenido un paso fugaz por los emparrillados, probablemente hoy el mundo ni siquiera sabría quién es y sería una baja más del ejército estadounidense, igual que otros miles. Su búsqueda por el heroísmo provocó que cortara una prometedora carrera dentro del futbol americano y solo encontró la muerte a sus 27 años.

Tillman fue uno de los tantos casos en los que el patriotismo lo atrajo a un lugar menos seguro que el campo de juego; en un escenario corría para detener a sus rivales, en el otro tenía que correr para salvar su propia vida. Pat inició su corta carrera deportiva en la Universidad Estatal de Arizona, donde se desempeñaba como linebacker. A pesar de su baja estatura para su posición (1.80), las cualidades de Tillman rápidamente comenzaron a llamar la atención, aunque para muchos otros, era un jugador con un tamaño insuficiente, augurio de que su continuidad no pudiera dar un salto al profesionalismo.

Pat Tillman durante su estancia en la Universidad Estatal de Arizona (Foto de: J.D. Cuban /Allsport)

Tillman estaba consciente de que su trabajo sería el único que lo podría poner a competir entre los más destacados. Bill Belichick, el entrenador en jefe de los Patriotas y que pudo conocer a Pat en algunas pruebas, lo describió como una persona sumamente inteligente y que tenía las cualidades básicas que su posición requería. Con todo ello, Patrick logró acomodarse para el Draft de la NFL en 1998.

En la misma generación en la que Payton Mannig fue seleccionado por los Indianapolis Colts, Tillman tuvo que esperar a que 225 jugadores fueran seleccionados antes que él y fue hasta la séptima ronda que lo eligieron los Arizona Cardinals. Era un novato fuera de lo común. Llegaba a sus entrenamientos en bicicleta y traía libros bajo el brazo. Pero una vez equipado, se convertía en un tipo de cuidado. La mentalidad de Tillman era lo que los entrenadores de los Cardinals necesitaban inyectar al resto del equipo.

Con la inteligencia y la rapidez como sus mejores atributos, Pat se hizo de inmediato de un puesto en el roster titular del equipo de Arizona. Ya en su primera temporada dentro de la NFL, Tillman y los Cardinals firmaron una de sus mejores temporadas entrando a los Playoffs. Era el favorito de los aficionados. Pero la cabeza del novato también se dirigía a otros aspectos, pues se declaraba con un hueso patriótico y se dejaba llevar por la emoción de las ceremonias previas a los partidos.

En la temporada del 2000, Pat realizó la mejor de sus campañas con 144 tacleadas, de las cuales, 107 fueron solo y 37 asistencias; 1.5 capturas, dos balones sueltos forzados, dos balones sueltos recuperados y una intercepción. El panorama lucía favorable para el californiano y los contratos de millones estaban sobre su mesa. Pero los aires cambiaron después del atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Con su identidad patriótica anteriormente pronunciada, Patrick decidió enlistarse en 2002 con el ejército de los Estados Unidos, con la encomienda de terminar con el terrorismo que se asentaba en el Medio Oriente. De acuerdo con reportes de distintos medios, el ex jugador dejó de lado la propuesta de los Cardinals por 3.6 millones de dólares anuales antes de partir a la guerra.

Tanto Patrick, como su hermano Kevin que también iniciaba una carrera con los Cleveland Indians de la MLB, fueron nombrados ‘Army Rangers’. En ese momento, Pat formó parte de la invasión inicial en Irak y formó parte de la Operación Libertad Iraquí. Después se trasladaría a Afganistán donde libró varias misiones de combate. No obstante, el 22 de abril del 2004 el fuego de un compañero alcanzó a Tillman provocándole la muerte inmediata durante una emboscada cuando lo confundieron con un talibán. Como algo común en Estados Unidos, la historia de su muerte ha sido modificada con el simple hecho de querer representar un héroe de guerra, más porque no se trata de un soldado cualquiera, sino de un ex jugador de la misma NFL.

“La pérdida del cabo del Ejército, Pat Tillman, la semana pasada en Afganistán trajo a casa el dolor que conlleva toda pérdida y nos recuerda el carácter de los hombres y mujeres que sirven en nuestro nombre”, destacó el entonces presidente George W. Bush durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el 1 de mayo del 2004.

La Fundación Pat Tillman otorga reconocimientos a las personas que han sufrido alguna lesión durante el servicio militar (Foto de: Kevin Winter/Getty Images)

Las Fuerzas Armadas condecoraron a Tillman con la Estrella de Plata, uno de los reconocimientos más altos en combate que los Estados Unidos otorgan, además del Corazón Púrpura. La NFL no se quedó atrás, la historia del safety de los Cardinals es recordada cada que se puede. La Universidad de Arizona retiró su jersey y sus amigos y familiares crearon la Fundación Tillman, que se dedica a reunir a miembros destacados del servicio militar.

